Очередь у Крымского моста выросла вдвое - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Очередь у Крымского моста выросла вдвое
Очередь у Крымского моста выросла вдвое
2026-04-13T15:04
Очередь у Крымского моста выросла вдвое

У Крымского моста очередь со стороны Тамани выросла в два раза за час

© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В два раза за час увеличился автомобильный затор у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.
Пробка перед пунктами досмотра на въезде в Крым начала расти час назад. В 14:00 проезда ждали 21 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 40 транспортных средств", - отмечается в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
