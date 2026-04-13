https://crimea.ria.ru/20260413/ochered-u-krymskogo-mosta-vyrosla-vdvoe-1155173734.html
Очередь у Крымского моста выросла вдвое
В два раза за час увеличился автомобильный затор у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 13.04.2026
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f65f598c7e5decd171dc6285449632b5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В два раза за час увеличился автомобильный затор у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.Пробка перед пунктами досмотра на въезде в Крым начала расти час назад. В 14:00 проезда ждали 21 авто.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36e6e0ce473c5f74eeb0b621eddd2b4f.jpg.webp
