Обливала кипятком и выгоняла на холод: в Тыве мать истязала ребенка - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Обливала кипятком и выгоняла на холод: в Тыве мать истязала ребенка
Обливала кипятком и выгоняла на холод: в Тыве мать истязала ребенка
2026-04-13T11:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Тыве открыто уголовное дело об истязании 13-летнего ребенка собственной матерью. Женщина обливала его кипятком и выгоняла на улицу в холодную погоду. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, ход расследования взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин.
По данным СК, дело открыто по информации в социальных медиа, согласно которой в городе Кылыз мать издевалась над подростком. Сам он рассказал правоохранителям, что является старшим ребенком в семье и подвергается истязаниям уже долгое время.
"Помимо избиений, мать обливала его кипятком, а также в зимний период выставляла на улицу в домашней одежде", – сказано в сообщении.
Открыто уголовное дело по статье об истязании. Ход дела поставлен на контроль председателя СК РФ Александром Бастрыкиным, который поручил доложить об установленных обстоятельствах.
