Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/nato-sozdaet-ugrozy-rossii-v-chernom-more--patrushev-1155174480.html
НАТО создает угрозы России в Черном море – Патрушев
2026-04-13T15:51
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111611/04/1116110456_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_17b6c129f8769cab0f46be5e80151bb2.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111611/04/1116110456_330:0:2991:1996_1920x0_80_0_0_85597d24634a2216ec1642a307cb7ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
15:51 13.04.2026
 
© РИА Новости . Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкБоевые корабли НАТО
Боевые корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости . Игорь Чуприн
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море под видом прошедших учений "Морской щит-2026". Об этом заявил в понедельник помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Североатлантический альянс под видом прошедших в начале апреля учений "Морской щит-2026" продолжает формирование антироссийской инфраструктуры на черноморском направлении. Основной территорией маневров была избрана Румыния в качестве черноморского плацдарма для противостояния России", – сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

При этом, по его словам, киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности. Дрейфующие украинские мины все чаще обнаруживаются в непосредственной близости от берегов Турции, Болгарии и Румынии, указал он.

"Риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов или по направлению к ним, увеличиваются. Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту нашей страны", – продолжил Патрушев.

Также сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам в Балтике, ведь маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил, пояснил помощник президента.
"Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", - подчеркнул Патрушев.
Фрегат Черноморского флота после угрозы со стороны Великобритании сопровождал танкеры с российской нефтью, которые следовали через пролив Ла-Манш, также сообщил в понедельник Патрушев. По его совам, такое решение было принято после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера наделить британские военно-морские силы полномочиями по захвату российских торговых судов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
