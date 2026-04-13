НАТО создает угрозы России в Черном море – Патрушев
НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море под видом прошедших учений "Морской щит-2026". Об этом заявил в понедельник помощник... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T15:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море под видом прошедших учений "Морской щит-2026". Об этом заявил в понедельник помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.При этом, по его словам, киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности. Дрейфующие украинские мины все чаще обнаруживаются в непосредственной близости от берегов Турции, Болгарии и Румынии, указал он.Также сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам в Балтике, ведь маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил, пояснил помощник президента.Фрегат Черноморского флота после угрозы со стороны Великобритании сопровождал танкеры с российской нефтью, которые следовали через пролив Ла-Манш, также сообщил в понедельник Патрушев. По его совам, такое решение было принято после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера наделить британские военно-морские силы полномочиями по захвату российских торговых судов.
НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море – Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море под видом прошедших учений "Морской щит-2026". Об этом заявил в понедельник помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Североатлантический альянс под видом прошедших в начале апреля учений "Морской щит-2026" продолжает формирование антироссийской инфраструктуры на черноморском направлении. Основной территорией маневров была избрана Румыния в качестве черноморского плацдарма для противостояния России", – сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
При этом, по его словам, киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности. Дрейфующие украинские мины все чаще обнаруживаются в непосредственной близости от берегов Турции, Болгарии и Румынии, указал он.
"Риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов или по направлению к ним, увеличиваются. Украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту нашей страны", – продолжил Патрушев.
Также сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам в Балтике, ведь маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил, пояснил помощник президента.
"Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств-членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями", - подчеркнул Патрушев.
Фрегат Черноморского флота после угрозы со стороны Великобритании сопровождал танкеры
с российской нефтью, которые следовали через пролив Ла-Манш, также сообщил в понедельник Патрушев. По его совам, такое решение было принято после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера наделить британские военно-морские силы полномочиями по захвату российских торговых судов.
Читайте также на РИА Новости Крым: