Над Севастополем работает ПВО

Над Севастополем сбита одна воздушная цель - Развожаев

10:21 13.04.2026 (обновлено: 10:44 13.04.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают воздушную атаку. Как сообщил утром в понедельник губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени уже сбита одна воздушная цель.
В Севастополе в понедельник объявили воздушную тревогу. В городе с 9:49 звучат сирены.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе мыса Херсонес", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он обратился к горожанам с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах.
33 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
В Севастополе остановили морской транспорт
На Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировали
 
12:48Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
12:25Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие
12:20865 дней ужаса и героизма: Симферополь отмечает День освобождения
12:12Куличи по рецептам XVII века: как отпраздновали Пасху в Новом Херсонесе
11:54Обливала кипятком и выгоняла на холод: в Тыве мать истязала ребенка
11:47Рейд в Севастополе снова закрыт
11:37В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания
11:25Рейд в Севастополе открыли
11:09Житель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны
10:51В Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательство
10:43Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
10:36Семь воздушных целей сбили над морем у Севастополя
10:21Над Севастополем работает ПВО
10:19Севастополец за деньги прописывал в своей квартире приезжих
09:52Воздушная тревога объявлена в Севастополе
09:45В Севастополе остановили морской транспорт
09:40Женщина с ребенком попали под лавину в Дагестане
09:23Как освобождали Симферополь от фашистов – инфографика
09:08Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
08:52Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию
