На Кубань идут морозы
2026-04-13T13:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Экстренное штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на территории Краснодарского края. Как сообщает МЧС по региону, опасная погода продержится в течение трех дней.
"Ночью и утром 14, 15 и 16 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…4 градуса – категория опасного явления", - сказано в сообщении.
Спасатели предупредили о риске повреждения и гибели сельскохозяйственных культур – цветков и завязей плодовых косточковых, семечковых культур и теплолюбивых растений, указали в МЧС. В МЧС рекомендуют обеспечить укрытие растений полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.
Снежный покров до 13 сантиметров
и минусовая температура установились в горах Крыма, в частности, на плато Ай-Петри, сообщили ранее РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.
Накануне в Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков до 15 апреля. В регионе прогнозируют до -2 в предгорных районах.
