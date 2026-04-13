Рейтинг@Mail.ru
На Кубань идут морозы - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/na-kuban-idut-morozy-1155172394.html
На Кубань идут морозы
На Кубань идут морозы - РИА Новости Крым, 13.04.2026
На Кубань идут морозы
Экстренное штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на территории Краснодарского края. Как сообщает МЧС по региону, опасная погода продержится в... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T13:59
2026-04-13T13:59
краснодарский край
мчс краснодарского края
погода
заморозки
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134110034_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c9fbb792d24af93444e9395745b11718.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Экстренное штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на территории Краснодарского края. Как сообщает МЧС по региону, опасная погода продержится в течение трех дней.Спасатели предупредили о риске повреждения и гибели сельскохозяйственных культур – цветков и завязей плодовых косточковых, семечковых культур и теплолюбивых растений, указали в МЧС. В МЧС рекомендуют обеспечить укрытие растений полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.Снежный покров до 13 сантиметров и минусовая температура установились в горах Крыма, в частности, на плато Ай-Петри, сообщили ранее РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.Накануне в Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков до 15 апреля. В регионе прогнозируют до -2 в предгорных районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельникКогда в Крым вернется весеннее тепло – прогноз на неделю от ФОБОСОт Петра до наших дней – история Гидрометеорологической службы России
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134110034_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8942d36420d844efe602bf1ea9d28658.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, заморозки, новости
На Кубань идут морозы

В Краснодарском крае ожидаются заморозки

13:59 13.04.2026
 
© РИА Новости КрымМороз в Крыму
Мороз в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Экстренное штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на территории Краснодарского края. Как сообщает МЧС по региону, опасная погода продержится в течение трех дней.

"Ночью и утром 14, 15 и 16 апреля местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…4 градуса – категория опасного явления", - сказано в сообщении.

Спасатели предупредили о риске повреждения и гибели сельскохозяйственных культур – цветков и завязей плодовых косточковых, семечковых культур и теплолюбивых растений, указали в МЧС. В МЧС рекомендуют обеспечить укрытие растений полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.
Снежный покров до 13 сантиметров и минусовая температура установились в горах Крыма, в частности, на плато Ай-Петри, сообщили ранее РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.
Накануне в Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков до 15 апреля. В регионе прогнозируют до -2 в предгорных районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельник
Когда в Крым вернется весеннее тепло – прогноз на неделю от ФОБОС
От Петра до наших дней – история Гидрометеорологической службы России
 
Краснодарский крайМЧС Краснодарского краяПогодаЗаморозкиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:04Очередь у Крымского моста выросла вдвое
14:59Житель Феодосии осужден за хранение партии сигарет на 31 миллион рублей
14:42Конфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер
14:31Еще 67 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России
14:19Стрельба и взрывы слышны вдоль побережья Севастополя
14:07У Крымского моста начала расти очередь
13:59На Кубань идут морозы
13:39Зима вернулась – плато Ай-Петри в Крыму укутал снег
13:24Два человека ранены при атаке дрона по медицинскому авто в Курской области
13:15Выборы в Венгрии – в Кремле сделали заявление
13:03Потери Киева снова растут после окончания перемирия в зоне СВО
12:48Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
12:25Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие
12:20865 дней ужаса и героизма: Симферополь отмечает День освобождения
12:12Куличи по рецептам XVII века: как отпраздновали Пасху в Новом Херсонесе
11:54Обливала кипятком и выгоняла на холод: в Тыве мать истязала ребенка
11:47Рейд в Севастополе снова закрыт
11:37В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания
11:25Рейд в Севастополе открыли
11:09Житель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны
Лента новостейМолния