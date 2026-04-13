На Кубань идут морозы

Экстренное штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на территории Краснодарского края. Как сообщает МЧС по региону, опасная погода продержится в...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Экстренное штормовое предупреждение из-за заморозков объявлено на территории Краснодарского края. Как сообщает МЧС по региону, опасная погода продержится в течение трех дней.Спасатели предупредили о риске повреждения и гибели сельскохозяйственных культур – цветков и завязей плодовых косточковых, семечковых культур и теплолюбивых растений, указали в МЧС. В МЧС рекомендуют обеспечить укрытие растений полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.Снежный покров до 13 сантиметров и минусовая температура установились в горах Крыма, в частности, на плато Ай-Петри, сообщили ранее РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.Накануне в Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков до 15 апреля. В регионе прогнозируют до -2 в предгорных районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельникКогда в Крым вернется весеннее тепло – прогноз на неделю от ФОБОСОт Петра до наших дней – история Гидрометеорологической службы России

