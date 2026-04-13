Куличи по рецептам XVII века: как отпраздновали Пасху в Новом Херсонесе
На пасхальные выходные в Новом Херсонесе для жителей и гостей Севастополя устроили настоящий тематический пир и угостили куличами, приготовленными по древним... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T12:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. На пасхальные выходные в Новом Херсонесе для жителей и гостей Севастополя устроили настоящий тематический пир и угостили куличами, приготовленными по древним рецептам. Об этом РИА Новости Крым рассказал шеф-повар музейно-храмового комплекса Асман.Печь куличи начали за две недели до Пасхи по рецептам старинных книг XVII-XVIII веков. Повара старались, чтобы они получились аутентичными, необычными и, конечно же, очень вкусными. Однако секреты изготовления самого главного блюда пасхального стола не разглашают.Не оставили никого равнодушными и гигантские "ожившие" куклы, устроившие под открытым небом небольшое театральное действо.В понедельник праздничные гуляния в Херсонесе продолжаются. Посетителям предлагают принять участие в ярмарках и кулинарных мастер-классах по росписи имбирных пряников и калачей. Все желающие могут попробовать себя и в различных ремеслах, изготовить деревянные игрушки, браслеты, монеты, выложить мозаику. Дети могут раскрасить пасхальные яйца под руководством опытных художников. По словам самих гостей, созданные своими руками сувениры станут не только отличным подарком близким, но и ярким воспоминанием о Пасхе, проведенной в Новом Херсонесе.Ранее сообщалось, что в эти выходные в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес пройдет празднование Светлого Христова Воскресения. Запланированы крестный ход, литургия, освящение куличей и торжественное включение фонтанов. Губернатор Михаил Развожаев объявил понедельник, 13 апреля, выходным днем по случаю Пасхи. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий, федеральным учебным заведениям тоже советуют объявить выходной.
