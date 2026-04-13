Куличи по рецептам XVII века: как отпраздновали Пасху в Новом Херсонесе - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Куличи по рецептам XVII века: как отпраздновали Пасху в Новом Херсонесе
Куличи по рецептам XVII века: как отпраздновали Пасху в Новом Херсонесе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. На пасхальные выходные в Новом Херсонесе для жителей и гостей Севастополя устроили настоящий тематический пир и угостили куличами, приготовленными по древним рецептам. Об этом РИА Новости Крым рассказал шеф-повар музейно-храмового комплекса Асман.
Печь куличи начали за две недели до Пасхи по рецептам старинных книг XVII-XVIII веков. Повара старались, чтобы они получились аутентичными, необычными и, конечно же, очень вкусными. Однако секреты изготовления самого главного блюда пасхального стола не разглашают.

"Куличи все разные – с изюмом и натуральными цукатами, классические. Консистенция у них довольно плотная и не похожа на современную магазинную выпечку. Старались готовить разные, чтобы было не только вкусно, но и интересно", - рассказал шеф-повар.

Не оставили никого равнодушными и гигантские "ожившие" куклы, устроившие под открытым небом небольшое театральное действо.
В понедельник праздничные гуляния в Херсонесе продолжаются. Посетителям предлагают принять участие в ярмарках и кулинарных мастер-классах по росписи имбирных пряников и калачей. Все желающие могут попробовать себя и в различных ремеслах, изготовить деревянные игрушки, браслеты, монеты, выложить мозаику.
Дети могут раскрасить пасхальные яйца под руководством опытных художников. По словам самих гостей, созданные своими руками сувениры станут не только отличным подарком близким, но и ярким воспоминанием о Пасхе, проведенной в Новом Херсонесе.
Ранее сообщалось, что в эти выходные в музейно-храмовом комплексе Новый Херсонес пройдет празднование Светлого Христова Воскресения. Запланированы крестный ход, литургия, освящение куличей и торжественное включение фонтанов.
Губернатор Михаил Развожаев объявил понедельник, 13 апреля, выходным днем по случаю Пасхи. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий, федеральным учебным заведениям тоже советуют объявить выходной.
12:48Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
12:25Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие
12:20865 дней ужаса и героизма: Симферополь отмечает День освобождения
12:12Куличи по рецептам XVII века: как отпраздновали Пасху в Новом Херсонесе
11:54Обливала кипятком и выгоняла на холод: в Тыве мать истязала ребенка
11:47Рейд в Севастополе снова закрыт
11:37В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания
11:25Рейд в Севастополе открыли
11:09Житель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны
10:51В Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательство
10:43Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
10:36Семь воздушных целей сбили над морем у Севастополя
10:21Над Севастополем работает ПВО
10:19Севастополец за деньги прописывал в своей квартире приезжих
09:52Воздушная тревога объявлена в Севастополе
09:45В Севастополе остановили морской транспорт
09:40Женщина с ребенком попали под лавину в Дагестане
09:23Как освобождали Симферополь от фашистов – инфографика
09:08Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
08:52Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию
Лента новостейМолния