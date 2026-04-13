Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь
К вечеру понедельника у Крымского моста продолжает увеличиваться автомобильный затор перед пунктами досмотра на въезде в Крым. Об этом сообщает канал...
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. К вечеру понедельника у Крымского моста продолжает увеличиваться автомобильный затор перед пунктами досмотра на въезде в Крым. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.Пробка перед пунктами досмотра со стороны Кубани появилась в 14:00 - тогда проезда ждали 21 авто. Спустя час в очереди ожидали уже 40 машин. К 17:00 пробка снова увеличилась.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
