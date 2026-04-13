Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
Крымский мост к утру понедельника свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах. РИА Новости Крым, 13.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост к утру понедельника свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
09:08 13.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост к утру понедельника свободен для проезда со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.
"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост — это стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
