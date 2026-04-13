Крымчанка зарезала сожителя в пьяной ссоре – приговор суда
2026-04-13T18:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Жительница Симферопольского района пойдет под суд за убийство своего сожителя в пьяной ссоре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По версии следствия, смертельный конфликт между парой произошел в январе этого года в частном доме в поселке Гвардейское. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и несколько раз ударила ножом мужчину.Женщина была задержана сотрудниками органов внутренних дел. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд.
Жительница Крыма пойдет под суд за убийство сожителя