https://crimea.ria.ru/20260413/kosmos-i-energetika-putin-provodit-vstrechu-s-liderom-indonezii-1155174241.html

Космос и энергетика: Путин проводит встречу с лидером Индонезии

Космос и энергетика: Путин проводит встречу с лидером Индонезии - РИА Новости Крым, 13.04.2026

Космос и энергетика: Путин проводит встречу с лидером Индонезии

Президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто в понедельник проводят переговоры в Кремле по вопросам двустороннего...

2026-04-13T15:33

2026-04-13T15:33

2026-04-13T15:33

владимир путин (политик)

россия

индонезия

политика

внешняя политика

новости

экономика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0d/1155173905_0:195:3058:1916_1920x0_80_0_0_a66081dbcebfaeb8352e3b1235cf8cd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто в понедельник проводят переговоры в Кремле по вопросам двустороннего стратегического партнерства. Кадры начала встречи двух лидеров транслировал телеканал "Россия 24".Российский лидер отметил особый характер отношений между двумя странами и обозначил направления двустороннего сотрудничества.Путин выразил уверенность, что РФ и Индонезия смогут найти решение и для поддержания стабильности в торговле."В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимое решение, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года", – сказал глава российского государства.Президент Индонезии, в свою очередь, поблагодарил Путина за личную встречу, поддержку по важным для его страны вопросам и за то, как быстро республика смогла присоединиться к БРИКС. Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества двух государств, в том числе в экономике и энергетике, отметил положительный вклад России в мировую геополитику."Одна из целей моего сегодняшнего визита посоветоваться с вами по поводу нынешней геополитической ситуации. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те процессы, которые сейчас несут много неопределенности", — сказал он.Президент Индонезии также рассказал, что уже провел в Москве переговоры с представителями ведомств и российских компаний. Кроме того, Субианто заявил, что готов ускорить работу по вопросу финансовых транзакций с Россией. Он также поздравил российского лидера и всех православных россиян с Пасхой и Днем космонавтики, указав, что в Индонезии многим детям давали имя Юрий в честь советского космонавта Гагарина."Особенно приятно слышать поздравления со Светлой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. У нас многоконфессиональная страна и мы вместе с нашими братьями и сестрами других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники", – подчеркнул в ответ Путин.Общение лидеров проходит в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле. С российской стороны в переговорах также принимают участие глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Минэнерго Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Темой переговоров станут "состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства", а также актуальные международные и региональные вопросы, анонсировали ранее в пресс-службе Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о КрымеПрезидент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7

россия

индонезия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, индонезия, политика, внешняя политика, новости, экономика