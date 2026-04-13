Конфиденциальность разговоров в Мax – "слушают" ли мессенджер
Все разговоры в мессенджере Max зашифрованы, а данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в центре безопасности нацмессенджера. РИА Новости Крым, 13.04.2026
14:42 13.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Все разговоры в мессенджере Max зашифрованы, а данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в центре безопасности нацмессенджера.
"Публикации о том, что Max якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей - фейк. Все разговоры в Max зашифрованы, данные пользователей надежно защищены", - цитирует сообщение РИА Новости.
ИИ-инструменты помогают повышению качества звонков, доступ к звонкам пользователей невозможен, подчеркнула в центре безопасности.
"Технологии звонков в Max используют машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. Так система понимает, когда качество падает ниже критического уровня, чтобы переключить сервер или кодек", - пояснили в центре.
MAX заблокировал 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллионов вредоносных файлов за первый месяц 2026 года. Сообщали ранее в пресс-службе национального мессенджера.
