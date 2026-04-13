Как "перезимовало" Черное море и что будет с мазутом летом
Как "перезимовало" Черное море и что будет с мазутом летом - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Как "перезимовало" Черное море и что будет с мазутом летом
Холодная зима и шторма благотворно отразилась на экосистеме Черного моря, весной здесь началось активное цветение жизни. Появилось и большое количество... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T18:33
2026-04-13T18:33
2026-04-13T18:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Холодная зима и шторма благотворно отразилась на экосистеме Черного моря, весной здесь началось активное цветение жизни. Появилось и большое количество нефтеокисляющих бактерий, благодаря которым курортный сезон из-за мазута не будет сорван. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Виктор Мельников.По его словам, минувшая зима была особая – холодная, что для Черного моря очень хорошо."Почему это хорошо для экосистемы Черного моря? Потому что, к примеру, поле если не вспахать, что будет, что вырастет? Ничего. А если вспахать его – а зимой шторма как раз и вспахивают, поднимают все биогены из глубин в поверхностные слои – весной начинается бурное цветение жизни", – пояснил Мельников.Первыми в феврале-марте развиваются диатомовые водоросли, их становится очень много, а ближе к лету – известковые кокколитофориды, участвующие в фотосинтезе, необходимом для жизни, продолжил ученый."Чем холоднее зима, тем больше все взбалтывается, тем больше фитоплантона, тем лучше зоопланктон и тем лучше потом рыбам. И потом весна – это время, когда любовь у всех, и в море то же самое: все животные размножаются интенсивно, их много, потому что много еды", – сказал ученый.Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье АнапыПо его словам, проблем у Черного моря к сегодняшнему дню немало, учитывая губительные для его экосистемы мероприятия, проведенные еще в прошлом веке. Но главной является мазут, осевший на дно после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Тем не менее прогнозы, по его словам, неугрожающие.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал главные опасности для Черного моряЧерное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регионВ Черном море обнаружили нефтяное пятно
черное море
черное море, мнения, экология, виктор мельников, инбюм, новости
Как "перезимовало" Черное море и что будет с мазутом летом
Холодная зима благотворно сказалась на экосистеме Черного моря – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым.
Холодная зима и шторма благотворно отразилась на экосистеме Черного моря, весной здесь началось активное цветение жизни. Появилось и большое количество нефтеокисляющих бактерий, благодаря которым курортный сезон из-за мазута не будет сорван. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Виктор Мельников.
По его словам, минувшая зима была особая – холодная, что для Черного моря очень хорошо.
"Почему это хорошо для экосистемы Черного моря
? Потому что, к примеру, поле если не вспахать, что будет, что вырастет? Ничего. А если вспахать его – а зимой шторма как раз и вспахивают, поднимают все биогены из глубин в поверхностные слои – весной начинается бурное цветение жизни", – пояснил Мельников.
Первыми в феврале-марте развиваются диатомовые водоросли, их становится очень много, а ближе к лету – известковые кокколитофориды, участвующие в фотосинтезе, необходимом для жизни, продолжил ученый.
"Чем холоднее зима, тем больше все взбалтывается, тем больше фитоплантона, тем лучше зоопланктон и тем лучше потом рыбам. И потом весна – это время, когда любовь у всех, и в море то же самое: все животные размножаются интенсивно, их много, потому что много еды", – сказал ученый.
По его словам, проблем у Черного моря к сегодняшнему дню немало, учитывая губительные для его экосистемы мероприятия, проведенные еще в прошлом веке. Но главной является мазут, осевший на дно после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Тем не менее прогнозы, по его словам, неугрожающие.
"По прогнозам ученых нашего института, летом ситуация будет нормальной, курортный сезон сорван не будет. Почему? Потому что во многих местах появилось большое количество нефтеокисляющих бактерий, которые поедают вот эту нефть на дне", – сказал Мельник.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России. Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
