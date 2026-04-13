Как "перезимовало" Черное море и что будет с мазутом летом

Холодная зима и шторма благотворно отразилась на экосистеме Черного моря, весной здесь началось активное цветение жизни. Появилось и большое количество... РИА Новости Крым, 13.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Холодная зима и шторма благотворно отразилась на экосистеме Черного моря, весной здесь началось активное цветение жизни. Появилось и большое количество нефтеокисляющих бактерий, благодаря которым курортный сезон из-за мазута не будет сорван. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал ведущий научный сотрудник отдела функционирования морских экосистем ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Виктор Мельников.По его словам, минувшая зима была особая – холодная, что для Черного моря очень хорошо."Почему это хорошо для экосистемы Черного моря? Потому что, к примеру, поле если не вспахать, что будет, что вырастет? Ничего. А если вспахать его – а зимой шторма как раз и вспахивают, поднимают все биогены из глубин в поверхностные слои – весной начинается бурное цветение жизни", – пояснил Мельников.Первыми в феврале-марте развиваются диатомовые водоросли, их становится очень много, а ближе к лету – известковые кокколитофориды, участвующие в фотосинтезе, необходимом для жизни, продолжил ученый."Чем холоднее зима, тем больше все взбалтывается, тем больше фитоплантона, тем лучше зоопланктон и тем лучше потом рыбам. И потом весна – это время, когда любовь у всех, и в море то же самое: все животные размножаются интенсивно, их много, потому что много еды", – сказал ученый.Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье АнапыПо его словам, проблем у Черного моря к сегодняшнему дню немало, учитывая губительные для его экосистемы мероприятия, проведенные еще в прошлом веке. Но главной является мазут, осевший на дно после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Тем не менее прогнозы, по его словам, неугрожающие.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей в пользу госбюджета России.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал главные опасности для Черного моряЧерное море "задыхается": почему экосистема на грани и что ждет регионВ Черном море обнаружили нефтяное пятно

