Как освобождали Симферополь от фашистов – инфографика
13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков крымская столица пробыла долгие 865 дней.
2026-04-13T09:23
80 лет освобождения крыма
симферополь
крым в великой отечественной войне
память
история
великая отечественная война
крым в истории: секреты, факты, фото
13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков крымская столица пробыла долгие 865 дней. За время оккупации 1941-1944 годов фашисты угнали на принудительные работы и жестоко убили тысячи мирных жителей, устраивали показательные казни.Несмотря на все тяготы, город стойко пережил тяжелейший период оккупации, а его жители боролись с захватчиками, занимались подпольной деятельностью, всеми силами приближая день Великой Победы.К вечеру 13 апреля 1944 года солдаты Красной Армии освободили крымскую столицу. В этот день Москва артиллерийскими залпами из 224 орудий отсалютовала освобождению Симферополя.Подробнее об исторической дате – в инфографике РИА Новости Крым.
симферополь, крым в великой отечественной войне, память, история, великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, инфографика
Как освобождали Симферополь в апреле 1944 года – инфографика