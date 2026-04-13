Избежать сбоев в жару: в Севастополе обновляют электросети
Избежать сбоев в жару: в Севастополе обновляют электросети - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Избежать сбоев в жару: в Севастополе обновляют электросети
В двух районах Севастополя началась модернизация воздушных линий электропередачи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T16:51
2026-04-13T16:51
2026-04-13T16:51
севастополь
михаил развожаев
энергосистема крыма
энергетика
электросети
электроэнергия
новости севастополя
жкх
жкх крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В двух районах Севастополя началась модернизация воздушных линий электропередачи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что работы ведутся в Нахимовском и Балаклавском районах.За первые три месяца года специалисты "Севастопольэнерго" уже привели в порядок почти 50 линий электропередачи: заменили десятки старых опор и около 10 км проводов, отметил губернатор."Вместо старых проводов монтируют современный изолированный провод. Он гораздо надежнее: не боится сильного ветра, не схлестывается и служит дольше", – добавил Развожаев.На Корабельной стороне, по его данным, уже обновили участки сетей на улицах Горького, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Перекопской. До конца апреля бригады планируют выйти на несколько адресов по улицам Пластунской и Багрия, в селах Осипенко, Поворотное, Колхозное и Родниковое, поселках Дальний, Заря Свободы и Батилиман.На Крымском полуострове модернизируют и расширят инфраструктуру электросетевых объектов, сообщалось ранее. Речь идет о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Крыма и Кубани. Решение об их установке было принято в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму тянут энергосети к участкам бойцов СВО – что сделаноВ Крыму реконструируют четыре подстанции в этом годуГде в Крыму отремонтируют уличное освещение в 2026 году
севастополь
севастополь, михаил развожаев, энергосистема крыма, энергетика, электросети, электроэнергия, новости севастополя, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда
Избежать сбоев в жару: в Севастополе обновляют электросети
В Севастополе модернизируют воздушные линии электропередачи – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В двух районах Севастополя началась модернизация воздушных линий электропередачи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что работы ведутся в Нахимовском и Балаклавском районах.
"Задача простая и важная — сделать так, чтобы в домах всегда был свет, а система работала без сбоев даже в летнюю жару. Эти линии питают не только частный сектор и многоквартирные дома, но и наши больницы, школы и котельные", – написал Развожаев в своем канале в МАХ.
За первые три месяца года специалисты "Севастопольэнерго" уже привели в порядок почти 50 линий электропередачи: заменили десятки старых опор и около 10 км проводов, отметил губернатор.
"Вместо старых проводов монтируют современный изолированный провод. Он гораздо надежнее: не боится сильного ветра, не схлестывается и служит дольше", – добавил Развожаев.
На Корабельной стороне, по его данным, уже обновили участки сетей на улицах Горького, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Перекопской. До конца апреля бригады планируют выйти на несколько адресов по улицам Пластунской и Багрия, в селах Осипенко, Поворотное, Колхозное и Родниковое, поселках Дальний, Заря Свободы и Батилиман.
"В ходе ремонтной кампании выполнят замену 28 опор линий электропередачи, замену 6 км неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод", – указал Развожаев.
На Крымском полуострове модернизируют и расширят инфраструктуру
электросетевых объектов, сообщалось ранее. Речь идет о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Крыма и Кубани. Решение об их установке было принято в 2025 году.
