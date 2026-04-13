Избежать сбоев в жару: в Севастополе обновляют электросети

В двух районах Севастополя началась модернизация воздушных линий электропередачи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T16:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В двух районах Севастополя началась модернизация воздушных линий электропередачи, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что работы ведутся в Нахимовском и Балаклавском районах.За первые три месяца года специалисты "Севастопольэнерго" уже привели в порядок почти 50 линий электропередачи: заменили десятки старых опор и около 10 км проводов, отметил губернатор."Вместо старых проводов монтируют современный изолированный провод. Он гораздо надежнее: не боится сильного ветра, не схлестывается и служит дольше", – добавил Развожаев.На Корабельной стороне, по его данным, уже обновили участки сетей на улицах Горького, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Перекопской. До конца апреля бригады планируют выйти на несколько адресов по улицам Пластунской и Багрия, в селах Осипенко, Поворотное, Колхозное и Родниковое, поселках Дальний, Заря Свободы и Батилиман.На Крымском полуострове модернизируют и расширят инфраструктуру электросетевых объектов, сообщалось ранее. Речь идет о строительстве линий электропередачи для подключения систем накопления электроэнергии к энергосистемам Крыма и Кубани. Решение об их установке было принято в 2025 году.

