https://crimea.ria.ru/20260413/indoneziya-khochet-poluchat-rossiyskuyu-neft-i-energonositeli-1155179616.html
Индонезия хочет получать российскую нефть и энергоносители - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов и энергоносителей. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости Крым, 13.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0e/1119256415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba0a1c3c17c09c3abcee27475fbfd526.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов и энергоносителей. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев."Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик", - сказал он в эфире Первого канала.Кроме того, страны работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене, добавил министр.Президент России Владимир Путин в понедельник провел переговоры в Кремле с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Лидеры двух стран обсудили двустороннее стратегическое партнерство, а также международные и региональные вопросы.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0e/1119256415_905:860:2489:2048_1920x0_80_0_0_a57a7ccdc8dbb4415287bc455830f526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Индонезия запросила у России нефтепродукты и энергоносители по взаимовыгодной цене