Индонезия хочет получать российскую нефть и энергоносители
Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов и энергоносителей. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. РИА Новости Крым, 13.04.2026
Индонезия запросила у России нефтепродукты и энергоносители по взаимовыгодной цене

18:49 13.04.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Россия получила от Индонезии запрос на поставку нефтепродуктов и энергоносителей. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы получили запрос от наших индонезийских коллег на поставку нефтепродуктов в их адрес. Россия всегда себя представляла всему миру как надежный поставщик", - сказал он в эфире Первого канала.
Кроме того, страны работают над долгосрочными контрактами на поставки энергоресурсов по взаимовыгодной цене, добавил министр.
"Если раньше Индонезия всю продукцию приобретала в основном из других стран, Соединенные Штаты Америки, Арабские Эмираты и Австралия, то теперь они рассматривают вопрос с учетом возникшей ситуации в (Ормузском - ред.) проливе, надежности поставок. Сейчас у нас идет серьезная работа по формированию долгосрочных контрактов по взаимовыгодной цене", - отметил Цивилев.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел переговоры в Кремле с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Лидеры двух стран обсудили двустороннее стратегическое партнерство, а также международные и региональные вопросы.
