Фрегат Черноморского флота сопроводил танкеры с нефтью в Ла-Манше

Фрегат Черноморского флота после угрозы со стороны Великобритании сопровождал танкеры с российской нефтью, которые следовали через пролив Ла-Манш. Об этом... РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T15:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота после угрозы со стороны Великобритании сопровождал танкеры с российской нефтью, которые следовали через пролив Ла-Манш. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.Он отметил, что такое решение было принято после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера наделить британские военно-морские силы полномочиями по захвату российских торговых судов.Меры, предусматривающие возможность сопровождения торгового флота кораблями Военно-морского флота РФ, были выработаны на заседании Морской коллегии России, напомнил Патрушев.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

