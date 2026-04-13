Фрегат Черноморского флота сопроводил танкеры с нефтью в Ла-Манше
2026-04-13T15:23
2026-04-13T15:41
Фрегат Черноморского флота сопроводил танкеры с российской нефтью через Ла-Манш - Патрушев

15:23 13.04.2026 (обновлено: 15:41 13.04.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на корабли в море. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Фрегат Черноморского флота после угрозы со стороны Великобритании сопровождал танкеры с российской нефтью, которые следовали через пролив Ла-Манш. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Он отметил, что такое решение было принято после заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера наделить британские военно-морские силы полномочиями по захвату российских торговых судов.

"Учитывая, что Лондон предпочитает трактовать международное право в свою пользу, на прошлой неделе сопровождение танкеров с российской нефтью через Ла-Манш осуществил фрегат Черноморского флота", - сказал помощник президента РФ в интервью "Российской газете".

Меры, предусматривающие возможность сопровождения торгового флота кораблями Военно-морского флота РФ, были выработаны на заседании Морской коллегии России, напомнил Патрушев.
"В случае необходимости будут проводиться и иные мероприятия по обеспечению безопасности судоходства и защите национальных интересов в международных водах", - добавил он.
