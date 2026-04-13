Экс-сенатор Савельев получил 10 лет по делу об организации убийства

Экс-сенатор РФ Дмитрий Савельев приговорен к 10 годам колонии строгого режима за организацию приготовления к убийству.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Экс-сенатор РФ Дмитрий Савельев приговорен к 10 годам колонии строгого режима за организацию приготовления к убийству. Соответствующее решение в понедельник принял Тверской суд Москвы, пишет РИА Новости.Второй фигурант Сергей Дюков приговорен к восьми годам колонии особого режима по совокупности с предыдущим приговором.Коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савельева виновным в покушении на убийство в марте. Сенатор опосредованно владел в бизнесе долей и выделил компании десятки миллионов рублей, но не получил обещанной прибыли, после чего в отношениях с бизнес-партнером произошел конфликт.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.

