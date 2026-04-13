Экс-сенатор Савельев получил 10 лет по делу об организации убийства - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Экс-сенатор Савельев получил 10 лет по делу об организации убийства
Экс-сенатор Савельев получил 10 лет по делу об организации убийства
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Экс-сенатор РФ Дмитрий Савельев приговорен к 10 годам колонии строгого режима за организацию приготовления к убийству. Соответствующее решение в понедельник принял Тверской суд Москвы, пишет РИА Новости.Второй фигурант Сергей Дюков приговорен к восьми годам колонии особого режима по совокупности с предыдущим приговором.Коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савельева виновным в покушении на убийство в марте. Сенатор опосредованно владел в бизнесе долей и выделил компании десятки миллионов рублей, но не получил обещанной прибыли, после чего в отношениях с бизнес-партнером произошел конфликт.По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Экс-сенатор Савельев получил 10 лет строго режима за организацию приготовления к убийству

18:16 13.04.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев (справа) в зале суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Экс-сенатор РФ Дмитрий Савельев приговорен к 10 годам колонии строгого режима за организацию приготовления к убийству. Соответствующее решение в понедельник принял Тверской суд Москвы, пишет РИА Новости.
"Приговором суда Савельеву назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а также суд лишил его государственных наград", – сообщает агентство.
Второй фигурант Сергей Дюков приговорен к восьми годам колонии особого режима по совокупности с предыдущим приговором.
Коллегия присяжных заседателей единогласно признала Савельева виновным в покушении на убийство в марте. Сенатор опосредованно владел в бизнесе долей и выделил компании десятки миллионов рублей, но не получил обещанной прибыли, после чего в отношениях с бизнес-партнером произошел конфликт.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
