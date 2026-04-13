Два человека ранены при атаке дрона по медицинскому авто в Курской области - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Два человека ранены при атаке дрона по медицинскому авто в Курской области
Два человека ранены при атаке дрона по медицинскому авто в Курской области - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Два человека ранены при атаке дрона по медицинскому авто в Курской области
Двое мужчин пострадали при атаке украинского дрона по медицинскому автомобилю в Курской области в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T13:24
2026-04-13T13:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Двое мужчин пострадали при атаке украинского дрона по медицинскому автомобилю в Курской области в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Удар пришелся по служебному транспорту в Беловском районе.Мужчинам оказали первую помощь на месте и везут их в Курскую областную больницу.В субботу ВСУ ударили по заправке в Льгове Курской области. В результате ранения получили годовалый малыш с мамой и мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область, обстрелы курской области, александр хинштейн, атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новости
Два человека ранены при атаке дрона по медицинскому авто в Курской области

В Курской области два человека ранены при атаке дрона ВСУ по медицинскому автомобилю

13:24 13.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Двое мужчин пострадали при атаке украинского дрона по медицинскому автомобилю в Курской области в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Удар пришелся по служебному транспорту в Беловском районе.
"В результате атаки БПЛА на машину пострадали водитель и электрик — работники Беловской центральной районной больницы. У 54-летнего мужчины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки, спины. У 52-летнего — слепые осколочные ранения головы, правой кисти", - написал он в мессенджере Max.
Мужчинам оказали первую помощь на месте и везут их в Курскую областную больницу.
В субботу ВСУ ударили по заправке в Льгове Курской области. В результате ранения получили годовалый малыш с мамой и мужчина.
