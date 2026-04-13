Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельник
Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T00:01
2026-04-13T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +10…+12 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит от +1 до +6 градусов, днем от +10 до +14.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +14 градусов и в горах пройдут дожди со снегом

00:01 13.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, в степных и предгорных районах заморозки до -2, в горах -1…-3, днем +9…+14 градусов, в горах +1…+6", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +10…+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха в ночные часы составит от +1 до +6 градусов, днем от +10 до +14.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
