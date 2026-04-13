Дорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока
Дорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Дорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока
Министр транспорта Крыма Арсений Козловский поставил задачу завершить строительство дороги в обход Международного детского центра "Артек" до 1 июня - на месяц... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T20:06
2026-04-13T20:06
2026-04-13T20:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Министр транспорта Крыма Арсений Козловский поставил задачу завершить строительство дороги в обход Международного детского центра "Артек" до 1 июня - на месяц раньше срока. Об этом он сообщил в мессенджере Max.В марте глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение, которое предусматривало окончание работ 1 июля 2026 года. Заказчиком строительства выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Он отметил, что сейчас на объекте дорожники бетонируют деформационный шов, монтируют габионы для укрепления склонов и организован вывоз грунта.Цена контракта на строительство дороги в объезд МДЦ "Артек" составляет 26,4 млн рублей. 1,2 млн из указанной суммы направят на проектирование, остальные средства – на стройку. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объездную Алушты в Крыму строят с опережением графикаРемонтировать трассу Алушта – Ялта продолжит прежний подрядчикНа участке дороги Ялта – Севастополь ввели "реверс" – схема
крым
юбк
крым, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, мдц "артек", юбк, минтранс крыма, арсений козловский, новости крыма
Дорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока
В Крыму строительство дороги возле "Артека" должны завершить к 1 июня - минтранс