Ситуация на дорогах Крыма
Дорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока
Дорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока
В Крыму строительство дороги возле "Артека" должны завершить к 1 июня - минтранс

20:06 13.04.2026
 
© Минтранс КрымаСтроительство дороги возле "Артека" в Крыму
Строительство дороги возле Артека в Крыму
© Минтранс Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Министр транспорта Крыма Арсений Козловский поставил задачу завершить строительство дороги в обход Международного детского центра "Артек" до 1 июня - на месяц раньше срока. Об этом он сообщил в мессенджере Max.
В марте глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение, которое предусматривало окончание работ 1 июля 2026 года. Заказчиком строительства выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
"Качество выполняемых работ находится на личном контроле. Нареканий к применяемым материалам и технологии работ в настоящее время нет. При этом подрядной организации рекомендовано скорректировать темпы строительства. Задача — завершить объект в установленный срок, не позднее 1 июня, с сохранением надлежащего качества", - отметил министр.
Он отметил, что сейчас на объекте дорожники бетонируют деформационный шов, монтируют габионы для укрепления склонов и организован вывоз грунта.
Цена контракта на строительство дороги в объезд МДЦ "Артек" составляет 26,4 млн рублей. 1,2 млн из указанной суммы направят на проектирование, остальные средства – на стройку. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
