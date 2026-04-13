Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/chto-budet-s-urozhaem-plodovykh-i-zernovykh-v-krymu--prognoz-1155101222.html
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137870917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a0f2ffc6d76785c75a22225ebf28b3b.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137870917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3683a464f499caf5d749d9dc469ea645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Что будет с урожаем плодовых и зерновых в Крыму – прогноз

В Крыму планируют собрать минимум 1,5 млн тонн зерновых и 200 тысяч тонн плодов и ягод

08:11 13.04.2026
 
© РИА Новости КрымСбор черешни в Красногвардейском районе Крыма
Сбор черешни в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Крымские аграрии планируют собрать минимум 1,5 млн тонн зерновых и 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Многоводный зимний период позволяет сделать достаточно благоприятный прогноз по урожаям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.

"Не менее чем полтора миллиона тонн зерна Республика Крым соберет. Это тот минимум, на который мы безоговорочно рассчитываем, и который мы обеспечим с вероятностью практически сто процентов", – сказал он.

Также представитель профильного министерства уточнил, что в регионе практически завершился сев яровых ранних культур: ячменя, овса.
Говоря о планах на урожай плодово-косточковых культур, замминистра отметил, что аграрии рассчитывают в случае благоприятных погодных условий собрать не менее чем 200 тысяч тонн плодово-ягодной продукции.
Кроме того, он рассказал, что урожай овощей защищен, поскольку овощи в Крыму выращиваются в условиях энергоэффективного капельного орошения, "поэтому на эту группу культур наличие или отсутствие осадков не окажет какого-то существенного влияния", заключил он.
В Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль. Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три часа и достигать от двух градусов мороза и ниже, сообщалось ранее.
В республиканском минсельхозе также сообщили, что в Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур. Как отметила в комментарии РИА Новости Крым кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, многие сельхозпредприятия из-за дождей не успели обработать посевы фунгицидами и гербицидами. Поэтому на многих полях сорняк уже обгоняет озимые. Но, с другой стороны, осадки сейчас – это именно то, что надо посевам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
