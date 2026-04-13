Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране

2026-04-13T07:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще хотя бы месяц – два, цены на продовольствие осенью текущего года врастут минимум на 30%. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.По словам Ирхина, президент США Дональд Трамп сейчас в крайне тяжелом положении и уже не может отступать, поэтому эскалация вокруг Ирана продолжится.Однако если конфликт на Ближнем Востоке – в том числе эскалация в районе Ормузского пролива и его возможная блокада как непосредственная часть войны – продолжится еще хотя бы месяц или два, последствием для мировой экономики станет скачок цен на продовольствие грядущей осенью как минимум на треть, считает политолог.Именно на столько рискуют вырасти цены на энергоресурсы, что отразится на производственных цепочках, в том числе в сельском хозяйстве, пояснил специалист.Он подчеркнул, что во всем мире сегодня нет культуры длительного хранения продовольственных запасов – пшеницы, риса и других зерновых культур."Мы пока живем на прошлой посевной", – сказал Ирхин, отметив, однако, что прогнозируемый скачок цен следует ждать прежде всего в странах Запада, в Европе и США.Тем не менее рынок глобален, и РФ не отгорожена от него, поэтому так или иначе кризис может отразиться и на российской экономике, а следовательно, и на ценах, добавил Ирхин."Мы ведь не живем в плановой экономической системе коммунистического периода, то есть у нас тоже могут подняться цены. Они будут, конечно, гораздо меньше колебаться исходя из внешних кризисов. И здесь все зависит от государственного регулирования. На мой взгляд, оно будет с каждым месяцем все увеличиваться", – выразил мнение профессор.По мнению Ирхина, в условиях эскалации на Ближнем Востоке Трамп, при возможности, не засомневается, если будет иметь возможность останавливать российские танкеры перед Ормузским проливом.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегия – хаос: зачем Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и чего ждатьБольшое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнениеШтаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение

