Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.04.2026

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в... РИА Новости Крым, 13.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным фактам крымские следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах его расследования, а также о проделанной работе по разрешению проблемы.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.В феврале этого года феодосийцы жаловались в Следком о систематических нападениях бездомных собак вблизи остановки общественного транспорта.

