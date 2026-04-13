Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии
Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T17:42
2026-04-13T17:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным фактам крымские следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах его расследования, а также о проделанной работе по разрешению проблемы.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.В феврале этого года феодосийцы жаловались в Следком о систематических нападениях бездомных собак вблизи остановки общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей КерчиБездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его домаВ Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
крым
феодосия
крым, феодосия, животные, бездомные собаки, собаки, происшествия, уголовный кодекс, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма
Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии

В Феодосии стаи бездомных собак нападают на людей - Бастрыкин поставил дело на контроль

17:42 13.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела о нападении бездомных собак на людей в Феодосии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В социальной сети сообщается о ненадлежащем отлове безнадзорных собак в Феодосии. Вблизи одного из рыболовных хозяйств на мысе Чумка обитает большое количество животных, которые регулярно нападают на граждан, однако компетентными органами мер к разрешению проблемы не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли", - отмечают в ведомстве.
По данным фактам крымские следователи возбудили уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах его расследования, а также о проделанной работе по разрешению проблемы.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В феврале этого года феодосийцы жаловались в Следком о систематических нападениях бездомных собак вблизи остановки общественного транспорта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений собак на жителей Керчи
Бездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
 
19:39США одновременно собирают разведданные по Крыму и Ирану: зачем и для кого
19:22Свекла и молоко подешевели – что с ценами в Севастополе
19:01В России появится новый ГОСТ для компотов
18:49Индонезия хочет получать российскую нефть и энергоносители
18:33Как "перезимовало" Черное море и что будет с мазутом летом
18:16Экс-сенатор Савельев получил 10 лет по делу об организации убийства
18:04Крымчанка зарезала сожителя в пьяной ссоре – приговор суда
17:46Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады
17:42Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии
17:37Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане
17:21В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях
17:13США заблокировали Ормузский пролив
17:05Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь
16:51Избежать сбоев в жару: в Севастополе обновляют электросети
16:39Разогнались до 225 километров: жуткое ДТП на Кубани
16:12Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном
15:51НАТО создает угрозы России в Черном море – Патрушев
15:33Космос и энергетика: Путин проводит встречу с лидером Индонезии
15:23Фрегат Черноморского флота сопроводил танкеры с нефтью в Ла-Манше
15:04Очередь у Крымского моста выросла вдвое
Лента новостейМолния