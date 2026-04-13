Атака ВСУ на Севастополь и морская блокада Ирана: главное за день

Атака ВСУ на Севастополь и морская блокада Ирана: главное за день - РИА Новости Крым, 13.04.2026

Атака ВСУ на Севастополь и морская блокада Ирана: главное за день

ВСУ атаковали Севастополь. Украинские боевики в период действия пасхального перемирия больше 6 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. НАТО продолжает... РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T21:57

2026-04-13T21:57

2026-04-13T21:57

главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Севастополь. Украинские боевики в период действия пасхального перемирия больше 6 тысяч раз нарушили режим прекращения огня. НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море, а киевский режим остается главным источником террористической и военной опасности. Президент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто провели переговоры в Кремле. Центральное командование ВС США начало блокаду Ормузского пролива. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление в связи с выборами в Венгрии. В горах Крыма установился 13-сантиметровый снежный покров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на СевастопольУтром в понедельник Севастополь подвергся новой атаке украинских беспилотников. Над Черным морем за час сбили семь воздушных целей в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев.Пострадавших и повреждения инфраструктуры не зафиксировано. Всего же за день над Крымом и другими регионами страны уничтожили 67 вражеских БПЛА.Удары ВСУ во время перемирияВ период действия пасхального перемирия украинские боевики 6558 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в понедельник Минобороны. ВСУ продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Также ВСУ 694 раза атаковали российские позиции из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и предприняли безуспешные попытки выдвижения войск.Угрозы РФ в Черном мореНАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море под видом прошедших учений "Морской щит-2026". Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. При этом, по его словам, киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности. Патрушев подчеркнул, что украинские спецслужбы при координации и разведывательной поддержке стран НАТО прицельно наносят урон невоенной морской инфраструктуре, торговому флоту нашей страны.Встреча Путина с лидером ИндонезииПрезидент России Владимир Путин и его индонезийский коллега Прабово Субианто провели переговоры в Кремле по вопросам двустороннего стратегического партнерства. Российский лидер отметил особый характер отношений между двумя странами и обозначил направления двустороннего сотрудничества. Это энергетика, космос, сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Президент Индонезии, в свою очередь, поблагодарил Путина за личную встречу, поддержку по важным для его страны вопросам и за то, как быстро республика смогла присоединиться к БРИКС. Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества двух государств, в том числе в экономике и энергетике, отметил положительный вклад России в мировую геополитику.Блокада Ормузского проливаВ понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начинает блокаду Ормузского пролива. Блокада начата с 17.00 по московскому времени. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив. Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.Выборы в ВенгрииМосква рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что не видит связи между результатом выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины.Глава лидирующей на выборах венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы заявил, что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии, но это может произойти только через много лет. Он также подчеркнул, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС, поскольку речь идет о стране, находящейся в состоянии войны. И заявил, что надеется на снятие санкций ЕС с России после завершения конфликта на Украине.Снег в горах КрымаСнежный покров до 13 сантиметров и минусовая температура установились в горах Крыма, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре. По данным синоптиков, на плато Ай-Петри в воскресенье было 17 сантиметров снега, в понедельник утром снежный покров достигал 13 сантиметров. На Ангарском перевале на утро 12 апреля еще был снег, к утру понедельника снежного покрова не было, но сохранились осадки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

иран

сша

индонезия

россия

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, севастополь, иран, сша, индонезия, россия, политика, новости, венгрия