Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию
© Фото из открытых источников / Советские танки на улице в Симферополе. 13 апреля 1944 года
Советские танки на улице в Симферополе. 13 апреля 1944 года
© Фото из открытых источников
Перейти в фотобанк
В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Военным понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь Крымский полуостров. Советские войска и силы флота в ходе операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.
Ровно 82 года назад за один день Красная армия вытеснила немецко-фашистских захватчиков из Симферополя, Евпатории и Феодосии.
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
8 апреля, 09:25
Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

Симферополь

В ночь на 13 апреля две группы партизанского Северного соединения проникли в Симферополь и разгромили казармы немецкого гарнизона. Утром в город ворвались танки 79-й бригады полковника Петра Архипова и 101-й бригады подполковника Михаила Хромченко. Следом за ними вошли 27-я мотострелковая и 6-я гвардейская танковая бригады, которые окончательно выбили с улиц города фашистских захватчиков.
© Фото из книги Сергея Ткаченко "Крым 1944. Весна освобождения" / Тяжелая самоходно-артиллерийская установка СУ-152 1824-го артиллерийского полка в Симферополе. 13 апреля 1944
Тяжелая самоходно-артиллерийская установка СУ-152 1824-го артиллерийского полка в Симферополе. 13 апреля 1944
Вместе с войсками в Симферополь вошли бойцы 1-й партизанской бригады Федора Федоренко. Группа партизан Якова Саковича, Федора Горбия атаковали противника в южной части города. К 16 часам город был полностью очищен от противника. Свыше тысячи гитлеровцев сдались в плен.
В день освобождения Симферополя танк Т-34 с бортовым номером 201 командира роты капитана Заргарьяна (механик-водитель Мельников) одним из первых ворвался в город. Когда Крым был полностью освобожден, машину установили на пьедестале в сквере Победы.
Через несколько дней после начала в ноябре 1941 года оккупации Симферополя фашистами в городе возникли первые подпольные организации, которые установили связь с крымскими партизанами, передавали им данные для диверсий и сообщали о подготовке карательных операций. Диверсионным группам удалось совершить 63 нападения на военные объекты оккупантов, взорвать 11 воинских эшелонов.
14 апреля на Комсомольской площади Симферополя состоялся митинг местных жителей и воинов-освободителей, на котором командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Федор Толбухин поздравил горожан с освобождением. За отличие, проявленное в боях по освобождению Крыма, 13 воинам 19-го Краснознаменного Перекопского танкового корпуса было присвоено звание Героя Советского Союза.

Евпатория

В освобождении Евпатории принимали участие подвижной мотомеханизированный отряд 2-й Гвардейской армии под командованием подполковника Героя Советского Союза Льва Пузанова, 14-й истребительно-противотанковый артполк гвардии майора Ивана Мозгунова, 512-й отдельный огнеметно-танковый батальон гвардии майора Павла Перепелкина, передовой подвижной отряд 3-й Гвардейской стрелковой дивизии под командованием гвардии капитана Владимира Стебунова.
© Фото из открытых источников / Советские войска маршируют по освобожденной Евпатории. 1944
Советские войска маршируют по освобожденной Евпатории. 1944
После освобождения города 13 апреля на Театральной площади состоялся митинг. На нем командир 3-й Гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Кантемир Цаликов поздравил жителей с освобождением. За период оккупации в гитлеровцы расстреляли в Евпатории более 12,5 тысяч человек. Командир подвижного отряда 3-й Гвардейской стрелковой дивизии Владимир Стебунов и командир 14-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Иван Иванович Мозгунов были удостоены звания "Почетный гражданин Евпатории".
К 30-летию освобождения курорта от фашистов бывшую улицу Старовокзальную переименовали в улицу 2-й Гвардейской армии.
© Кадры советской кинохроники / Советские солдаты маршируют по Евпатории, освобожденной от немецко-фашистских захватчиков. 1944 год
Советские солдаты маршируют по Евпатории, освобожденной от немецко-фашистских захватчиков. 1944 год
Феодосия

В ночь на 13 апреля первыми к селу Дальние Камыши, на подступах к Феодосии, вышли подвижная группа Отдельной Приморской армии, подвижные отряды 16-го корпуса и 383-й стрелковой дивизии. Они пытались с ходу взять Феодосию, но это не удалось. Пришлось ждать подхода основных сил 383-й стрелковой дивизии, двигавшейся в колонне корпуса в качестве авангарда. В развернувшихся жарких боях, непрерывно продолжавшихся почти сутки, гитлеровцам были нанесены тяжелые потери.
© Фото из открытых источников / Жители освобожденной от немецко-фашистских захватчиков Феодосии встречают советских танкистов. 13 апреля 1944 года
Жители освобожденной от немецко-фашистских захватчиков Феодосии встречают советских танкистов. 13 апреля 1944 года
К часу ночи 13 апреля в город вошли и передовые подразделения подвижного отряда, которым командовал командир 3-го батальона 691-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии во взаимодействии с подвижной группой Отдельной Приморской армии на танках и бронетранспортерах.
К рассвету 13 апреля 1944 года после короткого боя части 383-й стрелковой дивизии полностью овладели городом и портом. Были захвачены в плен 1,5 тысячи солдат и офицеров противника, а также 8 паровозов, 300 вагонов и множество складов с различным военным имуществом, продовольствием, боеприпасами, медикаментами.
Над городом был поднят красный флаг. "13 апреля 1944 года. Этот день навсегда останется в памяти жителей Феодосии как радостный волнующий праздник освобождения от фашистских захватчиков, как день вступления в город героических частей Отдельной Приморской армии", – писала в годовщину освобождения местная газета "Победа".
Город сильно пострадал, его пришлось восстанавливать силами обычных людей. Немецкие войска дважды занимали Феодосию: в ноябре 1941-го и в январе 1942 года. Были разрушены порт, железнодорожная станция, многие предприятия, школы, больницы, санатории, дома отдыха, кинотеатры, историко-археологический музей и более половины жилищного фонда. Фашисты расстреляли, повесили, замучили 8,3 тысячи горожан и военнопленных, 3 тысячи человек угнали в Германию.
В 1982 году город Феодосия был награжден орденом Отечественной войны первой степени. 13 апреля 1944 года Москва салютовала победителям в честь освобождения Феодосии и Евпатории в 20 и 21 час соответственно 12 залпами из 124 орудий. В честь освобождения Симферополя – в 22 часа 20 залпами из 224 орудий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Апрель 1944: трагедия и подвиг освобожденного Симферополя
Экипаж машины боевой: интересные факты о танке-освободителе Симферополя
В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
09:52Воздушная тревога объявлена в Севастополе
09:45В Севастополе остановили морской транспорт
09:40Женщина с ребенком попали под лавину в Дагестане
09:23Как освобождали Симферополь от фашистов – инфографика
09:08Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
08:52Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию
08:11Что будет с урожаем плодовых и зерновых в Крыму – прогноз
07:41Отдых в малых городах России – Крым в топе у туристов
07:1633 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
07:07Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране
00:01Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
22:30Партия Орбана проигрывает выборы в Венгрии
21:54Провал переговоров США и Ирана и мегакулич в Крыму: главное за день
21:28Куда в Крыму едут россияне компаниями и сколько это стоит
21:09Большое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение
20:42В Феодосии после происшествия открыли проезд по перекрытой ранее улице
20:24Выборы в Венгрии: явка бьет рекорды
20:11Мэр Хельсинки возмутился посещением финскими детьми "Артека"
19:56Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова
Лента новостейМолния