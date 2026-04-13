865 дней ужаса и героизма: Симферополь отмечает День освобождения

В понедельник в Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине со дня освобождения города от фашистских захватчиков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Симферополе прошли памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине со дня освобождения города от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма.С утра на Воинском кладбище состоялась церемония возложения цветов к обелиску павшим советским воинам. Отдать дань уважения защитникам и освободителям Крыма горожане пришли и к Памятному знаку в честь советских воинов и партизан – освободителей города Симферополя – Танку Т-34 в Сквере Победы.Он также привел слова из приказа Иосифа Сталина об объявлении благодарности войскам 4-го Украинского фронта за освобождение города в результате стремительной атаки танковых соединений и пехоты и напомнил о кошмарах 865-дневной оккупации."Установлено, что в ночь на 11 апреля 1944 года заключенные в концлагере выводились и сбрасывались в колодец глубиной до 24 метров. Из 70 вынутых трупов лишь 10 лежащих в верхних пластах были расстреляны, а затем сброшены, остальные брошены в колодец живыми. В количестве 70 трупов было 55 женщин и 5 детей от 1,5 до 14 лет", – привел Аксенов дословную цитату из доклада государственной комиссии по установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая работала на территории лагеря смерти в совхозе "Красный" в Симферопольском районе.Однако это были 865 дней не только ужаса и смерти, но и огромного мужества, героизма и веры в Победу, подчеркнул глава республики."С первых до последних дней оккупации в Симферополе действовали подпольные группы, наносившие серьезный урон врагу. Имена многих героев увековечены в названиях городских улиц. Именно подпольщики предотвратили уничтожение заминированных фашистами перед отступлением объектов инфраструктуры, коммуникаций, многих зданий, в том числе в историческом центре крымской столицы", – написал он.В памятных мероприятиях приняли участие представители крымской власти и горожане. Во время возложения присутствующие почтили минутой молчания память советских воинов, павших в боях за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945.Он напомнил, что к моменту освобождения в Симферополе остались в живых около 30% от довоенной численности населения, были разрушены предприятия и жилой фонд. Но благодаря трудовому подвигу горожан, советского народа все объекты были восстановлены и построены в короткие сроки.По словам первого заместителя председателя Госсовета РК Сергея Цекова, Крымская наступательная операция, в ходе которой были освобождены от фашистов крымские города, – важная страница истории не только нашего полуострова, но и всей нашей огромной страны. "Спустя 82 года мы помним подвиг каждого советского воина, чтим их память и поддерживаем эту незримую связь поколений", – подчеркнул в ходе памятного мероприятия Цеков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как освобождали Симферополь от фашистов – инфографикаТри города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и ЕвпаториюПодвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов

