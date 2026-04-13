33 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ударов украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ударов украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В полночь 13 апреля завершилось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, которое действовало с 16:00 11 апреля. По последним данным Минобороны, с начала перемирия до 8:00 воскресенья ВСУ 1971 раз нарушили режим тишины. Украинские военные трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу. Также бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в Сумской области и ДНР.

