33 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.04.2026
33 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
33 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
2026-04-13T07:16
2026-04-13T07:24
министерство обороны рф
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
атаки всу
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ударов украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В полночь 13 апреля завершилось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, которое действовало с 16:00 11 апреля. По последним данным Минобороны, с начала перемирия до 8:00 воскресенья ВСУ 1971 раз нарушили режим тишины. Украинские военные трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу. Также бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в Сумской области и ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нарушили пасхальное перемирие - в Льгове ранен годовалый ребенокНа Кубани дрон с боевой частью упал у жилых домов - жильцов эвакуировалиЧто произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия
33 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

07:16 13.04.2026 (обновлено: 07:24 13.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ударов украинских беспилотников по Крыму и другим российским регионам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с полуночи 12 апреля до 07:00 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым, Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей", - отметили в оборонном ведомстве.
В полночь 13 апреля завершилось объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, которое действовало с 16:00 11 апреля.
По последним данным Минобороны, с начала перемирия до 8:00 воскресенья ВСУ 1971 раз нарушили режим тишины. Украинские военные трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, но потерпели неудачу. Также бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в Сумской области и ДНР.
