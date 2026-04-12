Выборы в Венгрии: явка бьет рекорды - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Выборы в Венгрии: явка бьет рекорды
Выборы в Венгрии: явка бьет рекорды - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Выборы в Венгрии: явка бьет рекорды
Явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные 77,8 процента к 19:30 по московскому времени, превысив итоги 2022 года, сообщили в Национальном... РИА Новости Крым, 12.04.2026
венгрия
выборы
новости
виктор орбан
европа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155160594_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_a07121f9f49c189977e9197ff9308072.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные 77,8 процента к 19:30 по московскому времени, превысив итоги 2022 года, сообщили в Национальном избирательном офисе страны. Избирательные участки закрылись.Всего проголосовало более пяти с половиной миллионов человек. Это значительно больше, чем за то же время четыре года назад: тогда явка составляла 62,92 процента.Сегодня в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политическая сила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в ЕС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
венгрия
европа
венгрия, выборы, новости, виктор орбан, европа
Выборы в Венгрии: явка бьет рекорды

На выборах в Венгрии явка избирателей побила рекорд 2022 года

20:24 12.04.2026 (обновлено: 20:40 12.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные 77,8 процента к 19:30 по московскому времени, превысив итоги 2022 года, сообщили в Национальном избирательном офисе страны. Избирательные участки закрылись.
Всего проголосовало более пяти с половиной миллионов человек. Это значительно больше, чем за то же время четыре года назад: тогда явка составляла 62,92 процента.
Сегодня в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.
Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политическая сила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в ЕС.
ВенгрияВыборыНовостиВиктор ОрбанЕвропа
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
