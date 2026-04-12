Выборы в Венгрии: явка бьет рекорды - РИА Новости Крым, 12.04.2026

Явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные 77,8 процента к 19:30 по московскому времени, превысив итоги 2022 года, сообщили в Национальном... РИА Новости Крым, 12.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные 77,8 процента к 19:30 по московскому времени, превысив итоги 2022 года, сообщили в Национальном избирательном офисе страны. Избирательные участки закрылись.Всего проголосовало более пяти с половиной миллионов человек. Это значительно больше, чем за то же время четыре года назад: тогда явка составляла 62,92 процента.Сегодня в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Нынешние власти страны также считают, что эта политическая сила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в ЕС.

