ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск - РИА Новости Крым, 12.04.2026
ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск
ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Несмотря на объявление Пасхального перемирия, ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Киевские боевики нарушили режим перемирия 1971 раз в период с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля, отметили в российском военном ведомстве. ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции ВС РФ, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов.Также ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское, все атаки были отражены, подчеркнули в Минобороны РФ.Российские бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в районах Кондратовки, Новой Сечи Сумской области и населенного пункта Каленики в ДНР, перечислили в МО РФ.Украинские формирования применили два БПЛА по территории Курской и Белгородской областей, ранения получили мирные жители, в том числе ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:09 12.04.2026 (обновлено: 10:19 12.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Несмотря на объявление Пасхального перемирия, ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Киевские боевики нарушили режим перемирия 1971 раз в период с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля, отметили в российском военном ведомстве. ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции ВС РФ, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов.
Также ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское, все атаки были отражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Российские бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в районах Кондратовки, Новой Сечи Сумской области и населенного пункта Каленики в ДНР, перечислили в МО РФ.
Украинские формирования применили два БПЛА по территории Курской и Белгородской областей, ранения получили мирные жители, в том числе ребенок.
13:49Первый русский гидроплан – инфографика
13:11Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
12:45Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия
12:14Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму
11:45В Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков
11:11Крымские особенности пасхальных праздников
10:48Юрий Гагарин – простой советский человек с великой миссией
10:09ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск
09:45Кто открыл миру космос: лица первых
09:11Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи
08:48"Поехали!": как Гагарин покорял космос 1:54
08:09Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение
07:37Россия отмечает Пасху: ключевые традиции и цифры в инфографике
07:07В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана
00:01Погода в Крыму на Пасху
00:00Какой сегодня праздник: 12 апреля
22:38Благодатный огонь доставили в Россию
21:40Нарушение пасхального перемирия и возвращение пленных: главное за день
21:17Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом
20:49Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы
Лента новостейМолния