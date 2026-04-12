ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск

Несмотря на объявление Пасхального перемирия, ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 12.04.2026

2026-04-12T10:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Несмотря на объявление Пасхального перемирия, ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских войск в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Киевские боевики нарушили режим перемирия 1971 раз в период с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля, отметили в российском военном ведомстве. ВСУ 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции ВС РФ, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, сбросили 375 боеприпасов.Также ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское, все атаки были отражены, подчеркнули в Минобороны РФ.Российские бойцы сорвали четыре попытки выдвижения противника в районах Кондратовки, Новой Сечи Сумской области и населенного пункта Каленики в ДНР, перечислили в МО РФ.Украинские формирования применили два БПЛА по территории Курской и Белгородской областей, ранения получили мирные жители, в том числе ребенок.

