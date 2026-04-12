Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи
2026-04-12T09:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан РФ, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.Огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии. Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи. Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания, отметил глава государства.
https://crimea.ria.ru/20260412/rossiya-otmechaet-paskhu-klyuchevye-traditsii-i-tsifry-v-infografike-1145816648.html
Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей верой – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан РФ, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов", – передают в сообщении слова президента.
Огромную созидательную роль в сбережении нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений играет Русская православная церковь, другие христианские конфессии. Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи. Такая важная, многогранная деятельность достойна самого глубокого признания, отметил глава государства.
