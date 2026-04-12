Размером с комнату: в Крыму на Пасху испекли мегакулич

В Бахчисарайском парке миниатюр приготовили на Пасху огромный кулич диаметром 3,5 метра и весом в 600 килограммов. Украшенное десятками пряников мегаугощение...

2026-04-12T15:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Бахчисарайском парке миниатюр приготовили на Пасху огромный кулич диаметром 3,5 метра и весом в 600 килограммов. Украшенное десятками пряников мегаугощение перед празднованием в кругу гостей освятил батюшка. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная.По словам управляющей, праздничный мегакулич собирали из тысячи небольших. Получилось угощение размером с комнату.Форма у "корабля", однако, традиционная – круглая. Диаметр вышел 3,5 метра.Конструкцию для удобства разделили на шесть лотков, чтобы было удобно вывозить во двор парка. Там и собирали гигантское угощение, которое освятил приглашенный батюшка, рассказала управляющая.Напомним, в феврале в Бахчисарайском парке миниатюр провожали Масленицу, для чего впервые испекли гигантский блин диаметром 3,5 метра, а чучело из соломы и лепешек скормили бегемотихе Фриде.

