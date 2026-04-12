https://crimea.ria.ru/20260412/vesom-s-tonnu-razmerom-s-komnatu-v-krymu-na-paskhu-ispekli-megakulich-1155151808.html
Размером с комнату: в Крыму на Пасху испекли мегакулич
В Бахчисарайском парке миниатюр приготовили на Пасху огромный кулич диаметром 3,5 метра и весом в 600 килограммов. Украшенное десятками пряников мегаугощение...
2026-04-12T15:11
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
крым
бахчисарайский парк миниатюр
пасха
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155155233_235:0:1345:624_1920x0_80_0_0_496acfa745985330a03194bc7afea311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Бахчисарайском парке миниатюр приготовили на Пасху огромный кулич диаметром 3,5 метра и весом в 600 килограммов. Украшенное десятками пряников мегаугощение перед празднованием в кругу гостей освятил батюшка. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная.По словам управляющей, праздничный мегакулич собирали из тысячи небольших. Получилось угощение размером с комнату.Форма у "корабля", однако, традиционная – круглая. Диаметр вышел 3,5 метра.Конструкцию для удобства разделили на шесть лотков, чтобы было удобно вывозить во двор парка. Там и собирали гигантское угощение, которое освятил приглашенный батюшка, рассказала управляющая.Напомним, в феврале в Бахчисарайском парке миниатюр провожали Масленицу, для чего впервые испекли гигантский блин диаметром 3,5 метра, а чучело из соломы и лепешек скормили бегемотихе Фриде.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155155233_307:0:1139:624_1920x0_80_0_0_1c7a7607ca8d88a62bd324d15b2ccd31.jpg
В Крыму на Пасху гостей Бахчисарайского парка миниатюр угостили куличом весом в 600 кг
15:05 12.04.2026 (обновлено: 15:11 12.04.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
В Бахчисарайском парке миниатюр приготовили на Пасху огромный кулич диаметром 3,5 метра и весом в 600 килограммов. Украшенное десятками пряников мегаугощение перед празднованием в кругу гостей освятил батюшка. Об этом РИА Новости Крым
рассказала управляющая парком Ольга Смирная.
По словам управляющей, праздничный мегакулич собирали из тысячи небольших. Получилось угощение размером с комнату.
"Мы тысячу куличей напекли. А помимо этого еще крем, который мы заливаем, и 53 пряника с миниатюрами дворцов-музеев Крыма. И получился огромный красивый "корабль", – рассказала Ольга Смирная.
Форма у "корабля", однако, традиционная – круглая. Диаметр вышел 3,5 метра.
Конструкцию для удобства разделили на шесть лотков, чтобы было удобно вывозить во двор парка. Там и собирали гигантское угощение, которое освятил приглашенный батюшка, рассказала управляющая.
"Это угощение для посетителей парка миниатюр, так что кушать наш пасхальный кулич могут абсолютно все. А если куличики останутся, то мы их передадим в храм, малоимущим", – сказала Смирная.
Напомним, в феврале в Бахчисарайском парке миниатюр провожали Масленицу, для чего впервые испекли гигантский блин диаметром 3,5 метра, а чучело из соломы и лепешек скормили бегемотихе Фриде.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
