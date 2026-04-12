Размером с комнату: в Крыму на Пасху испекли мегакулич
Размером с комнату: в Крыму на Пасху испекли мегакулич
В Бахчисарайском парке миниатюр приготовили на Пасху огромный кулич диаметром 3,5 метра и весом в 600 килограммов. Украшенное десятками пряников мегаугощение...
2026-04-12T15:05
2026-04-12T15:11
Размером с комнату: в Крыму на Пасху испекли мегакулич

В Крыму на Пасху гостей Бахчисарайского парка миниатюр угостили куличом весом в 600 кг

15:05 12.04.2026 (обновлено: 15:11 12.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Бахчисарайском парке миниатюр приготовили на Пасху огромный кулич диаметром 3,5 метра и весом в 600 килограммов. Украшенное десятками пряников мегаугощение перед празднованием в кругу гостей освятил батюшка. Об этом РИА Новости Крым рассказала управляющая парком Ольга Смирная.
По словам управляющей, праздничный мегакулич собирали из тысячи небольших. Получилось угощение размером с комнату.

"Мы тысячу куличей напекли. А помимо этого еще крем, который мы заливаем, и 53 пряника с миниатюрами дворцов-музеев Крыма. И получился огромный красивый "корабль", – рассказала Ольга Смирная.

Форма у "корабля", однако, традиционная – круглая. Диаметр вышел 3,5 метра.
Конструкцию для удобства разделили на шесть лотков, чтобы было удобно вывозить во двор парка. Там и собирали гигантское угощение, которое освятил приглашенный батюшка, рассказала управляющая.

"Это угощение для посетителей парка миниатюр, так что кушать наш пасхальный кулич могут абсолютно все. А если куличики останутся, то мы их передадим в храм, малоимущим", – сказала Смирная.

Напомним, в феврале в Бахчисарайском парке миниатюр провожали Масленицу, для чего впервые испекли гигантский блин диаметром 3,5 метра, а чучело из соломы и лепешек скормили бегемотихе Фриде.
