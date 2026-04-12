В Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение из-за заморозков продлили в Крыму еще на три дня. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
"13, 14 и 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до -2", – сказано в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
* принять меры по защите насаждений;
* для защиты растений от заморозков обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой;
*в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность;
* водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Также спасатели напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам:
"112" – единый телефон спасения;
"01 или 101" – с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
