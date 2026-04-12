В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода ВС РФ на границы Донбасса - РИА Новости Крым, 12.04.2026
В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода ВС РФ на границы Донбасса
СВО будет продолжаться и после Пасхального перемирия до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного... РИА Новости Крым, 12.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. СВО будет продолжаться и после Пасхального перемирия до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. В любом случае переговоры будут очень сложными и небыстрыми. Об этом в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, Россия хочет устойчивого мира, который может наступить уже сегодня.Однако для этого глава киевского режима Владимир Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения, добавил представитель Кремля.Пасхальное перемирие представитель Кремля назвал гуманитарным жестом со стороны президента России Владимира Путина.Говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине после выхода Вооруженных Сил России на границы Донбасса и полного освобождения ДНР, представитель Кремля отметил, что переговоры будут сложными и небыстрыми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:07 12.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. СВО будет продолжаться и после Пасхального перемирия до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. В любом случае переговоры будут очень сложными и небыстрыми. Об этом в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия хочет устойчивого мира, который может наступить уже сегодня.
"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня", – сказал Песков.
Однако для этого глава киевского режима Владимир Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения, добавил представитель Кремля.
"До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия (Пасхального – ред.) будет продолжаться", – сказал Песков.
Пасхальное перемирие представитель Кремля назвал гуманитарным жестом со стороны президента России Владимира Путина.
"Это гуманитарный жест со стороны верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации. Праздник святой для россиян и для украинцев, для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением", – подчеркнул Песков.
Говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине после выхода Вооруженных Сил России на границы Донбасса и полного освобождения ДНР, представитель Кремля отметил, что переговоры будут сложными и небыстрыми.
"В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах", – сказал Песков, подчеркнув, что в рамках процесса необходимо определить все детали урегулирования с украинской стороной.
9 апреля, 18:13
Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
 
