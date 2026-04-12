В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода ВС РФ на границы Донбасса

В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода ВС РФ на границы Донбасса - РИА Новости Крым, 12.04.2026

В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода ВС РФ на границы Донбасса

СВО будет продолжаться и после Пасхального перемирия до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного... РИА Новости Крым, 12.04.2026

2026-04-12T14:07

2026-04-12T14:07

2026-04-12T14:07

дмитрий песков

новые регионы россии

россия

украина

переговоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. СВО будет продолжаться и после Пасхального перемирия до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. В любом случае переговоры будут очень сложными и небыстрыми. Об этом в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, Россия хочет устойчивого мира, который может наступить уже сегодня.Однако для этого глава киевского режима Владимир Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения, добавил представитель Кремля.Пасхальное перемирие представитель Кремля назвал гуманитарным жестом со стороны президента России Владимира Путина.Говоря о перспективах урегулирования конфликта на Украине после выхода Вооруженных Сил России на границы Донбасса и полного освобождения ДНР, представитель Кремля отметил, что переговоры будут сложными и небыстрыми.

новые регионы россии

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новые регионы россии, россия, украина, переговоры