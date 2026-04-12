В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана
07:07 12.04.2026 (обновлено: 07:16 12.04.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым.
Соглашение по результатам переговоров представителей Ирана и США, прошедших накануне в Пакистане
, не было достигнуто из-за принципиального расхождения по нескольким вопросам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляли в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
"Мы достигли понимания по ряду вопросов, но по двум-трем важным вопросам взгляды были далеко друг от друга, и в конечном счете переговоры не привели к соглашению", – цитирует РИА Новости заявление Багаи.
По словам дипломата, беседа шла в атмосфере недоверия, а соглашения в этот раз никто не ждал. Несмотря на это, глава МИД Ирана сообщил, что контакты с Пакистаном и другими дружественными странами в регионе продолжатся.
Трамп в ночь на среду объявил
о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Также он пообещал
наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
