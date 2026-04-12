В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана - РИА Новости Крым, 12.04.2026
В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана
В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана
новости, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, ближний восток, пакистан, переговоры
В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана

Переговоры США и Ирана не привели к соглашению из-за расхождений по нескольким вопросам

07:07 12.04.2026 (обновлено: 07:16 12.04.2026)
 
© AP Photo Anjum NaveedСотрудники службы безопасности стоят рядом с плакатами, посвященными переговорам между США и Ираном, возле центра содействия СМИ в Исламабаде, Пакистан, суббота, 11 апреля 2026 года
Сотрудники службы безопасности стоят рядом с плакатами, посвященными переговорам между США и Ираном, возле центра содействия СМИ в Исламабаде, Пакистан, суббота, 11 апреля 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Соглашение по результатам переговоров представителей Ирана и США, прошедших накануне в Пакистане, не было достигнуто из-за принципиального расхождения по нескольким вопросам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляли в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

"Мы достигли понимания по ряду вопросов, но по двум-трем важным вопросам взгляды были далеко друг от друга, и в конечном счете переговоры не привели к соглашению", – цитирует РИА Новости заявление Багаи.

По словам дипломата, беседа шла в атмосфере недоверия, а соглашения в этот раз никто не ждал. Несмотря на это, глава МИД Ирана сообщил, что контакты с Пакистаном и другими дружественными странами в регионе продолжатся.
Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Также он пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
