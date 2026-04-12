https://crimea.ria.ru/20260412/v-atmosfere-nedoveriya-chem-zakonchilis-peregovory-ssha-i-irana-1155146996.html

В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана

2026-04-12T07:07

новости

иран

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

ближний восток

пакистан

переговоры

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0b/1155141567_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a1a393032ecde34966ee3e989afd18bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Соглашение по результатам переговоров представителей Ирана и США, прошедших накануне в Пакистане, не было достигнуто из-за принципиального расхождения по нескольким вопросам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляли в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.По словам дипломата, беседа шла в атмосфере недоверия, а соглашения в этот раз никто не ждал. Несмотря на это, глава МИД Ирана сообщил, что контакты с Пакистаном и другими дружественными странами в регионе продолжатся.Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Также он пообещал наступление "золотого века" на Ближнем Востоке на фоне договоренности о двухнедельном прекращении огня с Ираном.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в ИранеЛовушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем ВостокеТрамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

