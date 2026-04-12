В "Артеке" прошел флэшмоб в честь Дня космонавтики
В "Артеке" прошел флэшмоб в честь Дня космонавтики
Международный детский центр "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев. РИА Новости Крым, 12.04.2026
В "Артеке" в честь Дня космонавтики 4 тысячи детей поучаствовали во флэшмобе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев.
Для "Артека" космос – это часть истории, написал в своем канале в Мах директор МДЦ "Артек", председатель Общественного Совета при Росмолодежи, председатель Всероссийского родительского комитета, член Центрального штаба Народного фронта Константин Федоренко.
"Именно здесь Юрий Гагарин, почетный артековец, предложил создать первую в стране космическую выставку, которая стала началом нашей музейной традиции. За 65 лет у нас побывали более 40 космонавтов, и сегодня мы не просто храним память – мы создаем будущее", – написал директор "Артека".
И подчеркнул, что главная задача – вдохновить детей на дерзкие мечты, показать, что космос ближе, чем кажется. Также он пожелал космического масштаба идей, упорства в достижении целей и веры в чудеса, рожденные трудом и знанием.
Международный детский центр "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря.
"Каждый детский лагерь выстроился по контуру букв, создав невероятных размеров разноцветную надпись: "Мы ПЕРВЫЕ в космосе! СПАСИБО, ЮРА! 1961–2026 #АртекГордится". Под легендарную песню "Трава у дома" артековцы подняли руки вверх и образовали "волну", которая "оживила" весь стадион", – сообщили в пресс-службе.
В акции приняли участие 4 тысячи артековцев – сотрудников центра и детей из России, Белоруссии, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
16:52РФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарами
16:27"Триггерное событие": Буданов* заявил о возможной катастрофе на Украине
16:02Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива
15:46Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры
15:05Размером с комнату: в Крыму на Пасху испекли мегакулич
14:48День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение
14:07В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода ВС РФ на границы Донбасса
13:49Первый русский гидроплан – инфографика
13:11Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
12:45Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия
12:14Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму
11:45В Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков
11:11Крымские особенности пасхальных праздников
10:48Юрий Гагарин – простой советский человек с великой миссией
10:09ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск
09:45Кто открыл миру космос: лица первых
09:11Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи
08:48"Поехали!": как Гагарин покорял космос 1:54
08:09Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение
