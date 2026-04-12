https://crimea.ria.ru/20260412/v-arteke-proshel-fleshmob-v-chest-dnya-kosmonavtiki-1155157924.html
В "Артеке" прошел флэшмоб в честь Дня космонавтики
2026-04-12T17:08
новости крыма
крым
космос
мдц "артек"
праздники и памятные даты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155158012_0:65:1870:1117_1920x0_80_0_0_2f666c1d380b86d4ccf4918c846f01db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155158012_148:0:1723:1181_1920x0_80_0_0_45a20a07d3c94a0bfd4252ad686e329b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В "Артеке" в честь Дня космонавтики 4 тысячи детей поучаствовали во флэшмобе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Международный детский центр "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев.
Для "Артека" космос – это часть истории, написал в своем канале в Мах директор МДЦ "Артек", председатель Общественного Совета при Росмолодежи, председатель Всероссийского родительского комитета, член Центрального штаба Народного фронта Константин Федоренко.
"Именно здесь Юрий Гагарин, почетный артековец, предложил создать первую в стране космическую выставку, которая стала началом нашей музейной традиции. За 65 лет у нас побывали более 40 космонавтов, и сегодня мы не просто храним память – мы создаем будущее", – написал директор "Артека".
И подчеркнул, что главная задача – вдохновить детей на дерзкие мечты, показать, что космос ближе, чем кажется. Также он пожелал космического масштаба идей, упорства в достижении целей и веры в чудеса, рожденные трудом и знанием.
Международный детский центр "Артек" отметил День космонавтики на стадионе масштабным флэшмобом "Мир. Мечта. Космос", в котором приняли участие 4 тысячи артековцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе лагеря.
"Каждый детский лагерь выстроился по контуру букв, создав невероятных размеров разноцветную надпись: "Мы ПЕРВЫЕ в космосе! СПАСИБО, ЮРА! 1961–2026 #АртекГордится". Под легендарную песню "Трава у дома" артековцы подняли руки вверх и образовали "волну", которая "оживила" весь стадион", – сообщили в пресс-службе.
В акции приняли участие 4 тысячи артековцев – сотрудников центра и детей из России, Белоруссии, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.