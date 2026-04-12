"Триггерное событие": Буданов* заявил о возможной катастрофе на Украине - РИА Новости Крым, 12.04.2026
"Триггерное событие": Буданов* заявил о возможной катастрофе на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* анонсировал некое “триггерное событие”, которое может закончиться для Украины катастрофой.По его словам, подобные ситуации уже происходили в прошлом и приводили к серьезным проблемам.Ранее Буданов* выразил мнение, что Украина полностью зависит от других государств в вопросе создания беспилотников.Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. По мнению главы киевского режима, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Зеленского не состоится никогда"Сдавайся, клоун": на Западе оценили ответ Зеленского на перемириеЗеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
16:27 12.04.2026 (обновлено: 16:28 12.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* анонсировал некое “триггерное событие”, которое может закончиться для Украины катастрофой.

“Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа”, – цитирует Буданова* РИА Новости.

По его словам, подобные ситуации уже происходили в прошлом и приводили к серьезным проблемам.
Ранее Буданов* выразил мнение, что Украина полностью зависит от других государств в вопросе создания беспилотников.
Ранее Зеленский заявил, что для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. По мнению главы киевского режима, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Встреча Путина и Зеленского не состоится никогда
"Сдавайся, клоун": на Западе оценили ответ Зеленского на перемирие
Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
17:08В "Артеке" прошел флэшмоб в честь Дня космонавтики
16:52РФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарами
16:27"Триггерное событие": Буданов* заявил о возможной катастрофе на Украине
16:02Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива
15:46Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры
15:05Размером с комнату: в Крыму на Пасху испекли мегакулич
14:48День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение
14:07В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода ВС РФ на границы Донбасса
13:49Первый русский гидроплан – инфографика
13:11Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
12:45Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия
12:14Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму
11:45В Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков
11:11Крымские особенности пасхальных праздников
10:48Юрий Гагарин – простой советский человек с великой миссией
10:09ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск
09:45Кто открыл миру космос: лица первых
09:11Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи
08:48"Поехали!": как Гагарин покорял космос 1:54
08:09Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение
Лента новостейМолния