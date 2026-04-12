Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива
2026-04-12T16:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив, заявил президент страны Дональд Трамп.
После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном в середине этой недели глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.
"Начиная с этого момента флот Соединенных Штатов начнет процесс блокады всех и каждого судна, которое пытается зайти или выйти из Ормузского пролива", – цитирует РИА Новости заявление Трампа в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома утверждает, что в блокаде будут участвовать и другие страны, но не уточнил, какие именно. Также он рассказал, что поручил военным отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Трамп также рассказал, что на переговорах с иранской делегацией в Исламабаде стороны договорились по большинству вопросов, кроме ядерного. По его словам, Тегеран "не отказался от своих амбиций".
"Есть только одна вещь, которая имеет значение – Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций!" – цитирует РИА Новости заявление Трампа.
Президент США вновь подчеркнул, что Иран, по его словам, никогда не получит ядерное оружие.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров с Ираном переговорах в Пакистане заявил
, что Соединенные Штаты сделали Тегерану свое окончательное предложение, но иранская переговорная группа его не приняла.
Читайте также на РИА Новости Крым: