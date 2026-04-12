Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива

Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива - РИА Новости Крым, 12.04.2026

Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива

США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив, заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 12.04.2026

2026-04-12T16:02

2026-04-12T16:02

2026-04-12T16:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив, заявил президент страны Дональд Трамп.После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном в середине этой недели глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.Глава Белого дома утверждает, что в блокаде будут участвовать и другие страны, но не уточнил, какие именно. Также он рассказал, что поручил военным отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.Трамп также рассказал, что на переговорах с иранской делегацией в Исламабаде стороны договорились по большинству вопросов, кроме ядерного. По его словам, Тегеран "не отказался от своих амбиций".Президент США вновь подчеркнул, что Иран, по его словам, никогда не получит ядерное оружие.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров с Ираном переговорах в Пакистане заявил, что Соединенные Штаты сделали Тегерану свое окончательное предложение, но иранская переговорная группа его не приняла.

иран

ближний восток

ормузский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, ближний восток, ормузский пролив, дональд трамп