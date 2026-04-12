Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива
США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив, заявил президент страны Дональд Трамп.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив, заявил президент страны Дональд Трамп.После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном в середине этой недели глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.Глава Белого дома утверждает, что в блокаде будут участвовать и другие страны, но не уточнил, какие именно. Также он рассказал, что поручил военным отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.Трамп также рассказал, что на переговорах с иранской делегацией в Исламабаде стороны договорились по большинству вопросов, кроме ядерного. По его словам, Тегеран "не отказался от своих амбиций".Президент США вновь подчеркнул, что Иран, по его словам, никогда не получит ядерное оружие.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров с Ираном переговорах в Пакистане заявил, что Соединенные Штаты сделали Тегерану свое окончательное предложение, но иранская переговорная группа его не приняла.
Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива

США начнут блокаду всех судов при попытке пройти Ормузский пролив

16:02 12.04.2026 (обновлено: 16:25 12.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив, заявил президент страны Дональд Трамп.
После вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном в середине этой недели глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.

"Начиная с этого момента флот Соединенных Штатов начнет процесс блокады всех и каждого судна, которое пытается зайти или выйти из Ормузского пролива", – цитирует РИА Новости заявление Трампа в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома утверждает, что в блокаде будут участвовать и другие страны, но не уточнил, какие именно. Также он рассказал, что поручил военным отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Трамп также рассказал, что на переговорах с иранской делегацией в Исламабаде стороны договорились по большинству вопросов, кроме ядерного. По его словам, Тегеран "не отказался от своих амбиций".

"Есть только одна вещь, которая имеет значение – Иран не готов отказаться от своих ядерных амбиций!" – цитирует РИА Новости заявление Трампа.

Президент США вновь подчеркнул, что Иран, по его словам, никогда не получит ядерное оружие.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров с Ираном переговорах в Пакистане заявил, что Соединенные Штаты сделали Тегерану свое окончательное предложение, но иранская переговорная группа его не приняла.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана
Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в Иране
Ловушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
 
17:08В "Артеке" прошел флэшмоб в честь Дня космонавтики
16:52РФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарами
16:27"Триггерное событие": Буданов* заявил о возможной катастрофе на Украине
16:02Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива
15:46Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры
15:05Размером с комнату: в Крыму на Пасху испекли мегакулич
14:48День космонавтики в РФ должен стать государственным праздником – мнение
14:07В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода ВС РФ на границы Донбасса
13:49Первый русский гидроплан – инфографика
13:11Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
12:45Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия
12:14Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму
11:45В Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков
11:11Крымские особенности пасхальных праздников
10:48Юрий Гагарин – простой советский человек с великой миссией
10:09ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск
09:45Кто открыл миру космос: лица первых
09:11Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи
08:48"Поехали!": как Гагарин покорял космос 1:54
08:09Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение
Лента новостейМолния