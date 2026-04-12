Стратегия – хаос: зачем Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и чего ждать - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Стратегия – хаос: зачем Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и чего ждать
2026-04-12T18:52
2026-04-12T20:02
Стратегия – хаос: зачем Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и чего ждать

18:52 12.04.2026 (обновлено: 20:02 12.04.2026)
 
Президент США Дональд Трамп 12 апреля анонсировал блокаду Ормузского пролива. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, отметив, что операция "начнется скоро" и в ней вместе с США будут участвовать "также другие страны".

Стратегия – хаос, цель – контроль

"Верить сообщениям Трампа, которые противоречат друг другу в течение суток, наверное, не стоит. Но, хоть и кажется, что под ними хаос и нет системных решений, я думаю, они все-таки есть. И в целом его стратегия направлена на хаотизацию того, что он не может контролировать", – оценил посыл главы Белого дома политолог.
А хочет контролировать лидер Америки ключевые морские и сухопутные логистики во всем мире, для того чтобы перезагрузить американскую однополярность, добавил Ирхин.
"И выхода у них нет, чтобы перезагрузить: для величия нужны экономические и финансовые ресурсы. А Соединенные Штаты Америки очень долго жили в долг и продолжают. И вот эта стратегическая линия прослеживается в весьма хаотичных действиях и отражаются они в его социальных сетях", – считает эксперт.
Неважно при этом, будут США блокировать Ормуз своими кораблями или разминировать – основной целью является получить контроль над артерией, на которую приходится более 20% мировой логистики нефти, отметил Ирхин.

Персы отправят их на дно

Эксперт допустил, что Трамп вполне может пойти на то, чтобы дать старт операции по блокировке пролива силами ВМС США тем или иным способом.
Вот только начать не значит обеспечить эффективность, а сил у Америки вряд ли на это хватит: возможности у американцев уже сильно ограничены, в том числе и по причине внутренних противоречий в стране, заметил профессор. Ну и Иран молча смотреть на это все не будет, добавил он.

"Понятно, что персы этого не позволят. Они будут применять силы и средства военного характера, чтобы выключить американские механизмы блокировки Ормузского пролива. Будут ракетные и бомбовые удары, будут атаки беспилотников. И у них прекрасно развита стратегия с использованием катеров-смертников. То есть это бэки, которые вполне могут пустить не один крупный американский корабль на дно", – сказал эксперт.

Антииранской коалиции нет и не предвидится

Результатом решения Трампа касательно Ормуза так или иначе будет эскалация в этом регионе, причем на помощь США никто не придет, как бы ни пытался американский президент убедить всех в обратном, считает Ирхин.
"Мы до этого с вами видели коалиционные "усилия", иллюзию которых Трамп пытался создать, но ни одна из стран НАТО на это не пошла. Даже их союзники по морской стратегии – британцы. Они ответили: "Это не наша война". Не вижу коалиционного подхода. Вижу коалицию двух государств: США и Израиля", – сказал политолог.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке мир многое понял о ресурсах США и "единстве" НАТО, и этот факт заставляет сегодня Трампа менять тактику и больше хитрить, считает эксперт.
"Трамп начал пускать туман войны. До этого все было прямолинейно: Трамп говорил – Трамп делал. А сейчас он тянет время, пытается обмануть и так далее. Он начинает хитрить, потому что проявилась для всех ясная ограниченность его возможностей и ресурсов. В том числе в плане создания антииранской коалиции. Не видно ее пока на уровне Запада. И я не верю, что все призывы контроля над Ормузским проливом и его блокировки либо разминирования будут иметь коалиционный характер", – сказал профессор.
А следовательно, попытки Трампа скорее всего закончатся неудачей. "Трамп попытается взять контроль над Ормузским проливом. Сможет ли он получить его? Я не думаю, что сможет", – сказал политолог.

Это не путь к миру

Что же касается мирных переговоров, то на нынешнем этапе они ни к чему не приведут, считает Ирхин.
"Израиль продолжает воевать, а американцы якобы выходят на переговоры. Я в них не верю, потому что есть три воюющие стороны, а сейчас договариваются две. О каком мире могут говорить? Поэтому даже если будет подписано какое-то перемирие, Израиль не пойдет на мир, пока не получит либо жесточайшее поражение на одном из фронтов, а их здесь у него много, либо на своих условиях не сможет нанести поражение Ирану", – сказал эксперт.
Ни первое, ни второе, по его мнению, сейчас невозможно, поскольку ни у одной их сторон нет на сокрушительный удар по противнику достаточно сил.
