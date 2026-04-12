https://crimea.ria.ru/20260412/strategiya--khaos-zachem-tramp-obyavil-o-blokade-ormuzskogo-proliva-i-chego-zhdat-1155159294.html

Стратегия – хаос: зачем Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и чего ждать - РИА Новости Крым, 12.04.2026

США могут попытаться блокировать Ормузский пролив, но взять его под контроль они не смогут по ряду причин. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор... РИА Новости Крым, 12.04.2026

2026-04-12T20:02

мнения

александр ирхин

ормузский пролив

иран

обострение между ираном и сша

дональд трамп

эксклюзивы риа новости крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/08/1155008853_0:85:1578:973_1920x0_80_0_0_67687154826d32c54584f77dde548d47.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. США могут попытаться блокировать Ормузский пролив, но взять его под контроль они не смогут по ряду причин. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета имени Вернадского Александр Ирхин.Президент США Дональд Трамп 12 апреля анонсировал блокаду Ормузского пролива. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, отметив, что операция "начнется скоро" и в ней вместе с США будут участвовать "также другие страны".Стратегия – хаос, цель – контроль"Верить сообщениям Трампа, которые противоречат друг другу в течение суток, наверное, не стоит. Но, хоть и кажется, что под ними хаос и нет системных решений, я думаю, они все-таки есть. И в целом его стратегия направлена на хаотизацию того, что он не может контролировать", – оценил посыл главы Белого дома политолог.А хочет контролировать лидер Америки ключевые морские и сухопутные логистики во всем мире, для того чтобы перезагрузить американскую однополярность, добавил Ирхин."И выхода у них нет, чтобы перезагрузить: для величия нужны экономические и финансовые ресурсы. А Соединенные Штаты Америки очень долго жили в долг и продолжают. И вот эта стратегическая линия прослеживается в весьма хаотичных действиях и отражаются они в его социальных сетях", – считает эксперт.Неважно при этом, будут США блокировать Ормуз своими кораблями или разминировать – основной целью является получить контроль над артерией, на которую приходится более 20% мировой логистики нефти, отметил Ирхин.Персы отправят их на дноЭксперт допустил, что Трамп вполне может пойти на то, чтобы дать старт операции по блокировке пролива силами ВМС США тем или иным способом.Вот только начать не значит обеспечить эффективность, а сил у Америки вряд ли на это хватит: возможности у американцев уже сильно ограничены, в том числе и по причине внутренних противоречий в стране, заметил профессор. Ну и Иран молча смотреть на это все не будет, добавил он.Антииранской коалиции нет и не предвидитсяРезультатом решения Трампа касательно Ормуза так или иначе будет эскалация в этом регионе, причем на помощь США никто не придет, как бы ни пытался американский президент убедить всех в обратном, считает Ирхин."Мы до этого с вами видели коалиционные "усилия", иллюзию которых Трамп пытался создать, но ни одна из стран НАТО на это не пошла. Даже их союзники по морской стратегии – британцы. Они ответили: "Это не наша война". Не вижу коалиционного подхода. Вижу коалицию двух государств: США и Израиля", – сказал политолог.На фоне конфликта на Ближнем Востоке мир многое понял о ресурсах США и "единстве" НАТО, и этот факт заставляет сегодня Трампа менять тактику и больше хитрить, считает эксперт."Трамп начал пускать туман войны. До этого все было прямолинейно: Трамп говорил – Трамп делал. А сейчас он тянет время, пытается обмануть и так далее. Он начинает хитрить, потому что проявилась для всех ясная ограниченность его возможностей и ресурсов. В том числе в плане создания антииранской коалиции. Не видно ее пока на уровне Запада. И я не верю, что все призывы контроля над Ормузским проливом и его блокировки либо разминирования будут иметь коалиционный характер", – сказал профессор.А следовательно, попытки Трампа скорее всего закончатся неудачей. "Трамп попытается взять контроль над Ормузским проливом. Сможет ли он получить его? Я не думаю, что сможет", – сказал политолог.Это не путь к мируЧто же касается мирных переговоров, то на нынешнем этапе они ни к чему не приведут, считает Ирхин.Ни первое, ни второе, по его мнению, сейчас невозможно, поскольку ни у одной их сторон нет на сокрушительный удар по противнику достаточно сил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнениеРФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарамиНе стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО

ормузский пролив

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

