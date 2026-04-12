Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260412/shtaty-na-rastyazhke-iran-budet-dozhimat-ssha-do-krakha-ikh-dolgovoy-piramidy--mnenie-1155150898.html
Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
2026-04-12T13:11
2026-04-12T13:17
мнения
малек дудаков
иран
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
ближний восток
сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/23/1108262380_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_b52980a189365c247adcb6c15e4cfda6.jpg
https://crimea.ria.ru/20260406/mira-na-usloviyakh-ssha-ne-budet--chto-zakonchit-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1154957744.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/23/1108262380_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_71e5330e5bbd017ee9303ea6026ac4f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Иран продолжит "дожимать" Вашингтон до краха всей долговой пирамиды США – мнение

13:11 12.04.2026 (обновлено: 13:17 12.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАмериканский флаг на фоне зданий в Нью-Йорке
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. 2026 год Штаты рискуют провести в состоянии стагфляции, то есть в состоянии спада экономики (стагнация) в сочетании с ростом цен (инфляцией). Все это будет происходить на фоне демографического кризиса, пока Иран продолжит "дожимать" США до следующего краха – разрушения системы социального обеспечения и всей долговой пирамиды США. Такого мнения о происходящем в США на фоне конфликта в Иране придерживается политолог-американист Малек Дудаков.
Дудаков отмечает, что экономика США уже "заваливается": в последнем квартале 2025 года рост ВВП составил 0,5%, причем в половине штатов экономика сокращается или стагнирует с околонулевым ростом.
"Все больше негативных сигналов ставят под вопрос будущее "трампономики"... Свой 2026 год Штаты могут провести в состоянии стагфляции", – прогнозирует эксперт в своем канале на платформе Max.
Топливный кризис у этому дню вызвал резкий взлет инфляции, тогда как сколько-нибудь значимого роста экономики нет, отмечает политолог.
По мнению Дудакова, в попытке как-то удержать контроль над ситуацией, развившейся из-за авантюры президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, руководство Федеральной резервной системы может пойти на закручивание гаек, и это окончательно добьет экономический рост в США.
Происходящее, по мнению эксперта, серьезно усугубляет демографическая ситуация в США.
"Уровень рождаемости в США продолжает быстро падать. В 2025 году индекс фертильности сократился до рекордно низкого показателя: 1,57 ребенка на одну женщину. За последние 18 лет рождаемость в Америке упала на четверть", – привел статистику Дудаков.
По его мнению, связано это с жесткой миграционной политикой Трампа, тогда как именно бесконтрольный приток миграции раньше спасал США от коллапса рождаемости, который коснулся почти всех стран мира после пандемии.
"Теперь образовалась новая проблема – риск сокращения населения и экономического спада... На фоне продолжающегося демографического спада рано или поздно начнет сыпаться и система социального обеспечения, находящаяся на грани банкротства, и вся долговая пирамида США", – отмечает эксперт.
На этом фоне неудивительно, что вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в ходе переговоров с Тегераном приходится обещать разморозить иранские активы в третьих странах, ведь еще месяц топливного кризиса, и ситуация в Штатах станет безвыходной, считает Дудаков.
"Белый дом вынужден идти на широкие уступки, лишь бы возобновить поставки нефти через Ормузский пролив на мировые рынки", – добавил эксперт.
Иран же на переговорах будет дожимать американцев, пользуясь усилившимся положением в регионе, уверен Дудаков.
"Впереди мы будем наблюдать любопытные маневры со стороны команды Трампа, которая пытается и лицо сохранить, и остановить затягивание США в новый кризис. В таком положении, когда их поставили на растяжку, и приходится вести переговоры", – оценил эксперт переговорный процесс и его перспективы.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров с Ираном переговорах в Пакистане заявил, что Соединенные Штаты сделали Тегерану свое окончательное предложение, но иранская переговорная группа его не приняла.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Первый русский гидроплан – инфографика
13:11Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
12:45Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия
12:14Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму
11:45В Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков
11:11Крымские особенности пасхальных праздников
10:48Юрий Гагарин – простой советский человек с великой миссией
10:09ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск
09:45Кто открыл миру космос: лица первых
09:11Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи
08:48"Поехали!": как Гагарин покорял космос 1:54
08:09Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение
07:37Россия отмечает Пасху: ключевые традиции и цифры в инфографике
07:07В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана
00:01Погода в Крыму на Пасху
00:00Какой сегодня праздник: 12 апреля
22:38Благодатный огонь доставили в Россию
21:40Нарушение пасхального перемирия и возвращение пленных: главное за день
21:17Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом
20:49Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы
Лента новостейМолния