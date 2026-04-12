Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
2026 год Штаты рискуют провести в состоянии стагфляции, то есть в состоянии спада экономики (стагнация) в сочетании с ростом цен (инфляцией). Все это будет... РИА Новости Крым, 12.04.2026
2026-04-12T13:11
2026-04-12T13:11
2026-04-12T13:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. 2026 год Штаты рискуют провести в состоянии стагфляции, то есть в состоянии спада экономики (стагнация) в сочетании с ростом цен (инфляцией). Все это будет происходить на фоне демографического кризиса, пока Иран продолжит "дожимать" США до следующего краха – разрушения системы социального обеспечения и всей долговой пирамиды США. Такого мнения о происходящем в США на фоне конфликта в Иране придерживается политолог-американист Малек Дудаков.Дудаков отмечает, что экономика США уже "заваливается": в последнем квартале 2025 года рост ВВП составил 0,5%, причем в половине штатов экономика сокращается или стагнирует с околонулевым ростом.Топливный кризис у этому дню вызвал резкий взлет инфляции, тогда как сколько-нибудь значимого роста экономики нет, отмечает политолог.По мнению Дудакова, в попытке как-то удержать контроль над ситуацией, развившейся из-за авантюры президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, руководство Федеральной резервной системы может пойти на закручивание гаек, и это окончательно добьет экономический рост в США.Происходящее, по мнению эксперта, серьезно усугубляет демографическая ситуация в США."Уровень рождаемости в США продолжает быстро падать. В 2025 году индекс фертильности сократился до рекордно низкого показателя: 1,57 ребенка на одну женщину. За последние 18 лет рождаемость в Америке упала на четверть", – привел статистику Дудаков.По его мнению, связано это с жесткой миграционной политикой Трампа, тогда как именно бесконтрольный приток миграции раньше спасал США от коллапса рождаемости, который коснулся почти всех стран мира после пандемии.На этом фоне неудивительно, что вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в ходе переговоров с Тегераном приходится обещать разморозить иранские активы в третьих странах, ведь еще месяц топливного кризиса, и ситуация в Штатах станет безвыходной, считает Дудаков."Белый дом вынужден идти на широкие уступки, лишь бы возобновить поставки нефти через Ормузский пролив на мировые рынки", – добавил эксперт.Иран же на переговорах будет дожимать американцев, пользуясь усилившимся положением в регионе, уверен Дудаков.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров с Ираном переговорах в Пакистане заявил, что Соединенные Штаты сделали Тегерану свое окончательное предложение, но иранская переговорная группа его не приняла.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и ИранаСтертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в ИранеЛовушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке
иран
ближний восток
сша
мнения, малек дудаков, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, ближний восток, сша
Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
Иран продолжит "дожимать" Вашингтон до краха всей долговой пирамиды США – мнение
13:11 12.04.2026 (обновлено: 13:17 12.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. 2026 год Штаты рискуют провести в состоянии стагфляции, то есть в состоянии спада экономики (стагнация) в сочетании с ростом цен (инфляцией). Все это будет происходить на фоне демографического кризиса, пока Иран продолжит "дожимать" США до следующего краха – разрушения системы социального обеспечения и всей долговой пирамиды США. Такого мнения о происходящем в США на фоне конфликта в Иране придерживается политолог-американист Малек Дудаков.
Дудаков отмечает, что экономика США уже "заваливается": в последнем квартале 2025 года рост ВВП составил 0,5%, причем в половине штатов экономика сокращается или стагнирует с околонулевым ростом.
"Все больше негативных сигналов ставят под вопрос будущее "трампономики"... Свой 2026 год Штаты могут провести в состоянии стагфляции", – прогнозирует эксперт в своем канале на платформе Max.
Топливный кризис у этому дню вызвал резкий взлет инфляции, тогда как сколько-нибудь значимого роста экономики нет, отмечает политолог.
По мнению Дудакова, в попытке как-то удержать контроль над ситуацией, развившейся из-за авантюры президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, руководство Федеральной резервной системы может пойти на закручивание гаек, и это окончательно добьет экономический рост в США.
Происходящее, по мнению эксперта, серьезно усугубляет демографическая ситуация в США.
"Уровень рождаемости в США продолжает быстро падать. В 2025 году индекс фертильности сократился до рекордно низкого показателя: 1,57 ребенка на одну женщину. За последние 18 лет рождаемость в Америке упала на четверть", – привел статистику Дудаков.
По его мнению, связано это с жесткой миграционной политикой Трампа, тогда как именно бесконтрольный приток миграции раньше спасал США от коллапса рождаемости, который коснулся почти всех стран мира после пандемии.
"Теперь образовалась новая проблема – риск сокращения населения и экономического спада... На фоне продолжающегося демографического спада рано или поздно начнет сыпаться и система социального обеспечения, находящаяся на грани банкротства, и вся долговая пирамида США", – отмечает эксперт.
На этом фоне неудивительно, что вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в ходе переговоров с Тегераном приходится обещать разморозить иранские активы в третьих странах, ведь еще месяц топливного кризиса, и ситуация в Штатах станет безвыходной, считает Дудаков.
"Белый дом вынужден идти на широкие уступки, лишь бы возобновить поставки нефти через Ормузский пролив на мировые рынки", – добавил эксперт.
Иран же на переговорах будет дожимать американцев, пользуясь усилившимся положением в регионе, уверен Дудаков.
"Впереди мы будем наблюдать любопытные маневры со стороны команды Трампа, которая пытается и лицо сохранить, и остановить затягивание США в новый кризис. В таком положении, когда их поставили на растяжку, и приходится вести переговоры", – оценил эксперт переговорный процесс и его перспективы.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров с Ираном переговорах в Пакистане заявил
, что Соединенные Штаты сделали Тегерану свое окончательное предложение, но иранская переговорная группа его не приняла.
