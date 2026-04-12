https://crimea.ria.ru/20260412/shtaty-na-rastyazhke-iran-budet-dozhimat-ssha-do-krakha-ikh-dolgovoy-piramidy--mnenie-1155150898.html

Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение

Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение - РИА Новости Крым, 12.04.2026

Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение

2026 год Штаты рискуют провести в состоянии стагфляции, то есть в состоянии спада экономики (стагнация) в сочетании с ростом цен (инфляцией). Все это будет... РИА Новости Крым, 12.04.2026

2026-04-12T13:11

2026-04-12T13:11

2026-04-12T13:17

мнения

малек дудаков

иран

обострение между ираном и сша

обострение между израилем и ираном

ближний восток

сша

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110826/23/1108262380_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_b52980a189365c247adcb6c15e4cfda6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. 2026 год Штаты рискуют провести в состоянии стагфляции, то есть в состоянии спада экономики (стагнация) в сочетании с ростом цен (инфляцией). Все это будет происходить на фоне демографического кризиса, пока Иран продолжит "дожимать" США до следующего краха – разрушения системы социального обеспечения и всей долговой пирамиды США. Такого мнения о происходящем в США на фоне конфликта в Иране придерживается политолог-американист Малек Дудаков.Дудаков отмечает, что экономика США уже "заваливается": в последнем квартале 2025 года рост ВВП составил 0,5%, причем в половине штатов экономика сокращается или стагнирует с околонулевым ростом.Топливный кризис у этому дню вызвал резкий взлет инфляции, тогда как сколько-нибудь значимого роста экономики нет, отмечает политолог.По мнению Дудакова, в попытке как-то удержать контроль над ситуацией, развившейся из-за авантюры президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, руководство Федеральной резервной системы может пойти на закручивание гаек, и это окончательно добьет экономический рост в США.Происходящее, по мнению эксперта, серьезно усугубляет демографическая ситуация в США."Уровень рождаемости в США продолжает быстро падать. В 2025 году индекс фертильности сократился до рекордно низкого показателя: 1,57 ребенка на одну женщину. За последние 18 лет рождаемость в Америке упала на четверть", – привел статистику Дудаков.По его мнению, связано это с жесткой миграционной политикой Трампа, тогда как именно бесконтрольный приток миграции раньше спасал США от коллапса рождаемости, который коснулся почти всех стран мира после пандемии.На этом фоне неудивительно, что вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в ходе переговоров с Тегераном приходится обещать разморозить иранские активы в третьих странах, ведь еще месяц топливного кризиса, и ситуация в Штатах станет безвыходной, считает Дудаков."Белый дом вынужден идти на широкие уступки, лишь бы возобновить поставки нефти через Ормузский пролив на мировые рынки", – добавил эксперт.Иран же на переговорах будет дожимать американцев, пользуясь усилившимся положением в регионе, уверен Дудаков.Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров с Ираном переговорах в Пакистане заявил, что Соединенные Штаты сделали Тегерану свое окончательное предложение, но иранская переговорная группа его не приняла.

https://crimea.ria.ru/20260406/mira-na-usloviyakh-ssha-ne-budet--chto-zakonchit-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1154957744.html

иран

ближний восток

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, иран, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, ближний восток, сша