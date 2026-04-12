РФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарами - РИА Новости Крым, 12.04.2026
РФ усиливает защиту коммерческих судов с российскими товарами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Россия совершенствует меры по защите отечественных нефтеперерабатывающих заводов от украинских атак и усиливает защиту коммерческих судов, связанных с российским товаром, от пиратства. Военные получили соответствующие инструкции для сопровождения танкеров, но они не могут быть публичными, учитывая "чувствительность сферы". Об этом в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия совершенствует меры по защите своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак ВСУ, учитывая коварство врага и совершенствование им технологий.
"А главное – сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность... Безусловно, меры принимаются, они совершенствуются", – сказал Песков.
Он отметил, что достижение целей СВО в том числе обезопасит российские НПЗ от продолжения таких рисков.
Песков также отметил, что за последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в Мировом океане в отношении разного рода коммерческих судов, так или иначе связанных с российской собственностью и товаром.
Представитель Кремля подчеркнул, что любая страна имеет право защищать себя, в том числе принимать различные меры для охраны своих интересов от пиратов, и президент России этому уделяет большое внимание.
По словам Песков, российские военные корабли, сопровождающие танкеры, получают соответствующие обстановке инструкции, суть которых не разглашается.
"Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными", – заявил Песков.
Он отметил при этом, что объем поставок российского газа в последнее время вырос, так как РФ получает много заявок на покупку газа с альтернативных рынков, аппетиты которых велики.
