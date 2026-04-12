Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики - РИА Новости Крым, 12.04.2026

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли и всех россиян с Днем космонавтики. Обращение главы государства к... РИА Новости Крым, 12.04.2026

2026-04-12T18:28

2026-04-12T18:28

2026-04-12T18:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли и всех россиян с Днем космонавтики. Обращение главы государства к участникам концерта в честь Дня космонавтики зачитал в Государственном Кремлевском дворце первый вице-премьер Денис Мантуров.Российская космическая отрасль сейчас развивается динамично, совершенствуется орбитальная инфраструктура и наращивается спутниковая группировка, отметил Путин.И подчеркнул, что космический потенциал России работает на экономику, безопасность и суверенитет страны все активнее.Путин отметил, что страна гордится тем, что именно наш соотечественник Юрий Гагарин 65 лет назад осуществил смелую мечту человечества о покорении Вселенной и проложил людям дорогу к звездам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" прошел флэшмоб в честь Дня космонавтики11 000 витков вокруг Земли – космонавт Шкаплеров о космосе и людяхОтложив космические карты: как космонавты отдыхали на полуострове

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, космос, наука и технологии, праздники и памятные даты