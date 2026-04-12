Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли и всех россиян с Днем космонавтики. Обращение главы государства к... РИА Новости Крым, 12.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли и всех россиян с Днем космонавтики. Обращение главы государства к участникам концерта в честь Дня космонавтики зачитал в Государственном Кремлевском дворце первый вице-премьер Денис Мантуров.Российская космическая отрасль сейчас развивается динамично, совершенствуется орбитальная инфраструктура и наращивается спутниковая группировка, отметил Путин.И подчеркнул, что космический потенциал России работает на экономику, безопасность и суверенитет страны все активнее.Путин отметил, что страна гордится тем, что именно наш соотечественник Юрий Гагарин 65 лет назад осуществил смелую мечту человечества о покорении Вселенной и проложил людям дорогу к звездам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли и всех россиян с Днем космонавтики. Обращение главы государства к участникам концерта в честь Дня космонавтики зачитал в Государственном Кремлевском дворце первый вице-премьер Денис Мантуров.
"От души поздравляю работников и ветеранов отрасли, всех граждан России с праздником. Желаю успехов и всего наилучшего", – цитирует РИА Новости обращение президента РФ.
Российская космическая отрасль сейчас развивается динамично, совершенствуется орбитальная инфраструктура и наращивается спутниковая группировка, отметил Путин.
"Сегодня отрасль динамично развивается. Наши ракеты-носители и корабли обеспечивают надежную работу международной космической станции. Совершенствуется орбитальная инфраструктура, наращивается спутниковая группировка, создаются новые перспективные системы", – сказал российский лидер.
И подчеркнул, что космический потенциал России работает на экономику, безопасность и суверенитет страны все активнее.
"Космический потенциал России все активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства", – сказано в обращении главы российского государства.
Путин отметил, что страна гордится тем, что именно наш соотечественник Юрий Гагарин 65 лет назад осуществил смелую мечту человечества о покорении Вселенной и проложил людям дорогу к звездам.
