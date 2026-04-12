Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры
Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры в Исламабаде.
Путин и Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры

Путин обсудил с Пезешкианом ирано-американские переговоры

15:46 12.04.2026 (обновлено: 16:22 12.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Масуд Пезешкиан обсудили по телефону ирано-американские переговоры в Исламабаде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. В этих целях Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе", – сказано в сообщении.

Президент Ирана выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации.
"Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", – добавили в Кремле.
Также Пезешкиан поздравил Владимира Путина и всех православных христиан России с Пасхой.
Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.
