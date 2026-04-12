Провал переговоров США и Ирана и мегакулич в Крыму: главное за день

2026-04-12T21:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. США и Иран не достигли согласия по результатам переговоров в Пакистане, и глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива. В Кремле рассказали о переговорах с Киевом после выхода Вооруженных сил России на границы Донбасса. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* анонсировал "триггерное событие" для Украины, способное привести к катастрофе. МЧС в Крыму предупредило о продолжении заморозков. В Бахчисарайском парке миниатюр приготовили на Пасху кулич весом более полутонны и диаметром 3,5 метра.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Провал переговоров США и ИранаОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США, прошедших накануне в Пакистане, соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов. "По двум-трем важным вопросам взгляды были далеко друг от друга, и в конечном счете переговоры не привели к соглашению", – сказал Багаи.По словам вице-президента СШАа Джей Ди Вэнса, Америка на прошедших переговорах с Ираном сделала наилучшее и окончательно предложение, но Тегеран не принял условия Вашингтона.Президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива в ближайшее время. "Другие страны также будут участвовать в этой блокаде", – уточнил он, отметив, что "США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив".Профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Ирхин поделился с РИА Новости Крым своими прогнозами развития событий с учетом новых угроз.Прогноз Кремля по переговорам с УкраинойСпециальная военная операция России на Украине будет продолжаться после Пасхального перемирия до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не наберется смелости заключить мирное соглашение с Россией.Переговоры будут сложными и небыстрыми даже после того, как ВС РФ выйдут на границы Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, Россия хочет устойчивого мира, который может наступить уже сегодня, но для этого необходимо решение и противной стороны."Пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться", – сказал представитель Кремля."Триггерное событие" для УкраиныРуководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов* анонсировал некое триггерное событие, которое может обернуться для Украины катастрофой."Мы сейчас снова подойдем к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа", – сказал Буданов*.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористовЗаморозки в Крыму продолжатсяРеспубликанский главк МЧС России в Крыму продлил еще на три дня ранее объявленное экстренное предупреждение из-за заморозков."13, 14 и 15 апреля в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки до -2", – предупредили в ведомстве.В Бахчисарае приготовили гигантский куличВ Бахчисарайском парке миниатюр приготовили на Пасху огромный кулич диаметром 3,5 метра и весом в 600 килограммов. Украшенное десятками пряников мегаугощение перед празднованием в кругу гостей освятил батюшка."Мы тысячу куличей напекли. А помимо этого еще крем, который заливаем, и 53 пряника с миниатюрами дворцов-музеев Крыма. И получился огромный красивый "корабль", – рассказала управляющая парком Ольга Смирная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

