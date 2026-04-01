Погода в Крыму на Пасху
Высотный циклон принесет в Крым на Пасху прохладную погоду, дожди и снег в горах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Высотный циклон принесет в Крым на Пасху прохладную погоду, дожди и снег в горах. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами пройдут дожди, в горах со снегом. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, в степных и предгорных районах заморозки до -2, в горах -1…4; днем +9…13, в горах 0…+5", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +10…12.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +10...12.
На побережье временами возможен дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +3 до +6, днем потеплеет до 13 градусов.
