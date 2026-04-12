Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение
Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение
Предложение США на прошедших с Ираном переговорах в Пакистане было окончательным и наилучшим, но Тегеран не принял условия Вашингтона, заявил американский... РИА Новости Крым, 12.04.2026
2026-04-12T08:09
2026-04-12T08:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Предложение США на прошедших с Ираном переговорах в Пакистане было окончательным и наилучшим, но Тегеран не принял условия Вашингтона, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс журналистам в Исламабаде по итогам переговоров.США в ходе переговоров с Ираном очень четко обозначили свои красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс, заявил американский вице-президент.Переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде продолжались 21 час и носили предметный характер, сообщил американский вице-президент. И отметил, что США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.И выразил мнение, что невозможность достичь соглашения между США и Ираном является куда более плохой новостью для Тегерана, нежели для Вашингтона. Вэнс также отметил, что США были достаточно гибкими в ходе переговоров с Ираном.Он добавил, что все это время он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Также он общался с президентом США Дональдом Трампом.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стертая цивилизация или золотой век: что задумал Трамп в ИранеЛовушка для Трампа: как будет развиваться конфликт на Ближнем ВостокеТрамп назначил Хегсета виновником войны с Ираном: что это означает
новости, иран, сша, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, ближний восток, переговоры
Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение

США на переговорах с Ираном сделали Тегерану окончательное предложение

08:09 12.04.2026 (обновлено: 08:21 12.04.2026)
 
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Предложение США на прошедших с Ираном переговорах в Пакистане было окончательным и наилучшим, но Тегеран не принял условия Вашингтона, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс журналистам в Исламабаде по итогам переговоров.

"Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения. Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением – вариантом взаимопонимания, который является нашим окончательным и лучшим предложением", – цитирует заявление Вэнса РИА Новости.

США в ходе переговоров с Ираном очень четко обозначили свои красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс, заявил американский вице-президент.
"Мы предельно ясно обозначили, где проходят наши красные линии, по каким вопросам мы готовы пойти им навстречу, а по каким – нет, и сделали это максимально ясно, насколько это возможно, однако они (иранская делегация – ред.) решили не принимать наши условия", – сказал Вэнс.
Переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде продолжались 21 час и носили предметный характер, сообщил американский вице-президент. И отметил, что США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.
"Суть вопроса проста: видим ли мы со стороны иранцев принципиальное обязательство не разрабатывать ядерное оружие – не только сейчас и не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Пока мы этого не увидели. Мы надеемся, что увидим", – сказал Вэнс.
И выразил мнение, что невозможность достичь соглашения между США и Ираном является куда более плохой новостью для Тегерана, нежели для Вашингтона. Вэнс также отметил, что США были достаточно гибкими в ходе переговоров с Ираном.
Он добавил, что все это время он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Также он общался с президентом США Дональдом Трампом.
