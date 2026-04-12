https://crimea.ria.ru/20260412/pochti-sutki-peregovorov-ssha-sdelali-iranu-okonchatelnoe-predlozhenie-1155147658.html
Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение
2026-04-12T08:09
новости
иран
сша
обострение между ираном и сша
обострение между израилем и ираном
ближний восток
переговоры
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155147924_0:0:1221:687_1920x0_80_0_0_bfd6e668d2e6cf919b3f29167fb88524.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Предложение США на прошедших с Ираном переговорах в Пакистане было окончательным и наилучшим, но Тегеран не принял условия Вашингтона, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс журналистам в Исламабаде по итогам переговоров.США в ходе переговоров с Ираном очень четко обозначили свои красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс, заявил американский вице-президент.Переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде продолжались 21 час и носили предметный характер, сообщил американский вице-президент. И отметил, что США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.И выразил мнение, что невозможность достичь соглашения между США и Ираном является куда более плохой новостью для Тегерана, нежели для Вашингтона. Вэнс также отметил, что США были достаточно гибкими в ходе переговоров с Ираном.Он добавил, что все это время он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Также он общался с президентом США Дональдом Трампом.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0c/1155147924_0:0:1169:877_1920x0_80_0_0_d9e595fa2c5eef78005a58b4c697ebe8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
США на переговорах с Ираном сделали Тегерану окончательное предложение
08:09 12.04.2026 (обновлено: 08:21 12.04.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым.
Предложение США на прошедших с Ираном переговорах в Пакистане было окончательным и наилучшим, но Тегеран не принял условия Вашингтона, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс журналистам в Исламабаде по итогам переговоров
.
"Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения. Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением – вариантом взаимопонимания, который является нашим окончательным и лучшим предложением", – цитирует заявление Вэнса РИА Новости.
США в ходе переговоров с Ираном очень четко обозначили свои красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс, заявил американский вице-президент.
"Мы предельно ясно обозначили, где проходят наши красные линии, по каким вопросам мы готовы пойти им навстречу, а по каким – нет, и сделали это максимально ясно, насколько это возможно, однако они (иранская делегация – ред.) решили не принимать наши условия
", – сказал Вэнс.
Переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде продолжались 21 час и носили предметный характер, сообщил американский вице-президент. И отметил, что США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.
"Суть вопроса проста: видим ли мы со стороны иранцев принципиальное обязательство не разрабатывать ядерное оружие – не только сейчас и не только через два года, но и в долгосрочной перспективе? Пока мы этого не увидели. Мы надеемся, что увидим", – сказал Вэнс.
И выразил мнение, что невозможность достичь соглашения между США и Ираном является куда более плохой новостью для Тегерана, нежели для Вашингтона. Вэнс также отметил, что США были достаточно гибкими в ходе переговоров с Ираном.
Он добавил, что все это время он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Также он общался с президентом США Дональдом Трампом.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >> Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
