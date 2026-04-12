Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение

Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение - РИА Новости Крым, 12.04.2026

Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение

Предложение США на прошедших с Ираном переговорах в Пакистане было окончательным и наилучшим, но Тегеран не принял условия Вашингтона, заявил американский... РИА Новости Крым, 12.04.2026

2026-04-12T08:09

2026-04-12T08:09

2026-04-12T08:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Предложение США на прошедших с Ираном переговорах в Пакистане было окончательным и наилучшим, но Тегеран не принял условия Вашингтона, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс журналистам в Исламабаде по итогам переговоров.США в ходе переговоров с Ираном очень четко обозначили свои красные линии и те вопросы, в которых возможен компромисс, заявил американский вице-президент.Переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде продолжались 21 час и носили предметный характер, сообщил американский вице-президент. И отметил, что США сохраняют надежду на то, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие.И выразил мнение, что невозможность достичь соглашения между США и Ираном является куда более плохой новостью для Тегерана, нежели для Вашингтона. Вэнс также отметил, что США были достаточно гибкими в ходе переговоров с Ираном.Он добавил, что все это время он поддерживал связь с главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером, главой Пентагона Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио. Также он общался с президентом США Дональдом Трампом.

https://crimea.ria.ru/20260406/mira-na-usloviyakh-ssha-ne-budet--chto-zakonchit-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1154957744.html

иран

сша

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иран, сша, обострение между ираном и сша, обострение между израилем и ираном, ближний восток, переговоры