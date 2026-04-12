Партия Орбана проигрывает выборы в Венгрии
2026-04-12T22:30
22:30 12.04.2026 (обновлено: 22:55 12.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Оппозиционная партия "Тиса", предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 136 мест из 199, сообщили в Национальном избирательном офисе.
Правящий альянс "Фидес" – "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 56 мест, у крайне правой "Нашей Родины" семь мест.
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов болезненными для его партии.
"Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны", – цитирует РИА Новости заявление Орбана перед сторонниками в штабе "Фидеса".
Премьер Венгрии заявил, что его партия продолжит служить стране даже в оппозиции. "Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации", – сказал Орбан.
На фоне публикации предварительных результатов парламентских выборов венгерский премьер сообщил, что поздравил партию "Тиса" с победой. "Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию", – заявил Орбан сторонникам в штабе его партии.
Явка на парламентских выборах в Венгрии
составила почти 78 процентов, превысив итоги 2022 года – тогда явка составляла 62,92 процента.
