Партия Орбана проигрывает выборы в Венгрии - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Партия Орбана проигрывает выборы в Венгрии
Оппозиционная партия "Тиса", предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 136 мест из 199, сообщили в Национальном избирательном офисе. РИА Новости Крым, 12.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Оппозиционная партия "Тиса", предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 136 мест из 199, сообщили в Национальном избирательном офисе.Правящий альянс "Фидес" – "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 56 мест, у крайне правой "Нашей Родины" семь мест.Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов болезненными для его партии.Премьер Венгрии заявил, что его партия продолжит служить стране даже в оппозиции. "Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации", – сказал Орбан.На фоне публикации предварительных результатов парламентских выборов венгерский премьер сообщил, что поздравил партию "Тиса" с победой. "Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию", – заявил Орбан сторонникам в штабе его партии.Явка на парламентских выборах в Венгрии составила почти 78 процентов, превысив итоги 2022 года – тогда явка составляла 62,92 процента.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Оппозиционная партия "Тиса", предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 136 мест из 199, сообщили в Национальном избирательном офисе.
Правящий альянс "Фидес" – "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана, предварительно, получает на парламентских выборах в Венгрии 56 мест, у крайне правой "Нашей Родины" семь мест.
Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов болезненными для его партии.
"Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны", – цитирует РИА Новости заявление Орбана перед сторонниками в штабе "Фидеса".
Премьер Венгрии заявил, что его партия продолжит служить стране даже в оппозиции. "Как бы ни сложилось, мы, и находясь в оппозиции, будем служить нашей родине и венгерской нации", – сказал Орбан.
На фоне публикации предварительных результатов парламентских выборов венгерский премьер сообщил, что поздравил партию "Тиса" с победой. "Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию", – заявил Орбан сторонникам в штабе его партии.
Явка на парламентских выборах в Венгрии составила почти 78 процентов, превысив итоги 2022 года – тогда явка составляла 62,92 процента.
