Не стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Не стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО
Не стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО - РИА Новости Крым, 12.04.2026
Не стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО
НАТО остается сильным объединением и под влиянием внешних факторов будет трансформироваться, но не распадаться, одновременно Европа будет идти к тому, чтобы... РИА Новости Крым, 12.04.2026
2026-04-12T17:52
2026-04-12T17:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. НАТО остается сильным объединением и под влиянием внешних факторов будет трансформироваться, но не распадаться, одновременно Европа будет идти к тому, чтобы создать свой оборонный альянс, рисуя врага в образе России, как это было на протяжении всей истории. Об этом в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, считать, что НАТО стало хрупким и может прекратить существование под влиянием геополитической обстановки, было бы опрометчиво и недальновидно.При этом, по его мнению, новый оборонный альянс может появиться у Европы на фоне отстранения США от дел, касающихся ЕС из-за конфикта на Ближнем Востоке. "Вот эта вот основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс", – добавил Песков.В отношениях России и Европы при этом мало что изменится: европейцы будут рисовать из нашей страны врага, как это было на протяжении всей истории, считает представитель Кремля.По его словам, искусственного создавать из России врага в глаза Европы всегда особенно любили Британия и Польша для решения своих внутриполитических задач.Песков назвал Европу близорукой из-за того, что она отказывается от партнерства с РФ, хотя ей самой этой выгодно, прежде всего в сфере энергоносителей.По его словам, это говорит о близорукости нынешнего руководства европейских стран. "Причем эта близорукость не у всех", – отметил представитель Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Осиновый кол в гроб ЕС и НАТО: эксперт о словах Рютте про вступление УкраиныТрамп "раскачивает" НАТО: кто действительно может демонтировать военный альянсЗаявление Трампа о Путине стало официальным признанием о целях НАТО
россия
европа
мнения, дмитрий песков, россия, европа, европейский союз (ес), нато, политика
Не стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО

НАТО трансформируется и Европа создаст свой военный альянс – мнение

17:52 12.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. НАТО остается сильным объединением и под влиянием внешних факторов будет трансформироваться, но не распадаться, одновременно Европа будет идти к тому, чтобы создать свой оборонный альянс, рисуя врага в образе России, как это было на протяжении всей истории. Об этом в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, считать, что НАТО стало хрупким и может прекратить существование под влиянием геополитической обстановки, было бы опрометчиво и недальновидно.
"Не стоит недооценивать, наверное, силу все-таки этого альянса... Альянс очень сильный. То, что меняющиеся реалии современного мира заставят альянс трансформироваться, это очевидно", – сказал Песков.
При этом, по его мнению, новый оборонный альянс может появиться у Европы на фоне отстранения США от дел, касающихся ЕС из-за конфикта на Ближнем Востоке. "Вот эта вот основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс", – добавил Песков.
В отношениях России и Европы при этом мало что изменится: европейцы будут рисовать из нашей страны врага, как это было на протяжении всей истории, считает представитель Кремля.
"Это... историческая доминанта. История развивается по спирали... Россия, будучи большой евразийской страной, мы всегда своими размерами, своей мощью, пугали многих европейцев", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, искусственного создавать из России врага в глаза Европы всегда особенно любили Британия и Польша для решения своих внутриполитических задач.
Песков назвал Европу близорукой из-за того, что она отказывается от партнерства с РФ, хотя ей самой этой выгодно, прежде всего в сфере энергоносителей.
"Европейцы пытаются закамуфлировать свои близорукие решения каким-то идеологическим подходом, что, дескать, Россия – это исчадие ада, Россия – это угроза для всей Европы. И поэтому нужно принимать меры, которые направлены на стратегическое подавление, не только поражение, а полное подавление Российской Федерации. Очень опрометчивые попытки", – сказал Песков.
По его словам, это говорит о близорукости нынешнего руководства европейских стран. "Причем эта близорукость не у всех", – отметил представитель Кремля.
МненияДмитрий ПесковРоссияЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)НАТОПолитика
 
