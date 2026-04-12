Не стоит недооценивать: Европа создаст свой военный альянс на фоне трансформации НАТО

2026-04-12T17:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. НАТО остается сильным объединением и под влиянием внешних факторов будет трансформироваться, но не распадаться, одновременно Европа будет идти к тому, чтобы создать свой оборонный альянс, рисуя врага в образе России, как это было на протяжении всей истории. Об этом в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, считать, что НАТО стало хрупким и может прекратить существование под влиянием геополитической обстановки, было бы опрометчиво и недальновидно.При этом, по его мнению, новый оборонный альянс может появиться у Европы на фоне отстранения США от дел, касающихся ЕС из-за конфикта на Ближнем Востоке. "Вот эта вот основа будет дальше укрепляться и развиваться. И они будут вести дело к тому, чтобы создавать какой-то свой оборонный альянс", – добавил Песков.В отношениях России и Европы при этом мало что изменится: европейцы будут рисовать из нашей страны врага, как это было на протяжении всей истории, считает представитель Кремля.По его словам, искусственного создавать из России врага в глаза Европы всегда особенно любили Британия и Польша для решения своих внутриполитических задач.Песков назвал Европу близорукой из-за того, что она отказывается от партнерства с РФ, хотя ей самой этой выгодно, прежде всего в сфере энергоносителей.По его словам, это говорит о близорукости нынешнего руководства европейских стран. "Причем эта близорукость не у всех", – отметил представитель Кремля.

