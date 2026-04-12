Мэр Хельсинки возмутился посещением финских детей "Артека"
Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов возмутился из-за того, что финские дети посетили крымский международный детский центр "Артек", сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 12.04.2026
2026-04-12T20:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов возмутился из-за того, что финские дети посетили крымский международный детский центр "Артек", сообщают местные СМИ.В публикации мэр потребовал предоставить объяснения по поводу субсидий, предоставленных компании Sun Ray, которая отправила детей из Финляндии на летний отдых в Крым.В День космонавтики в "Артеке" 4 тысячи детей из России, Белоруссии, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии приняли участие во флэшмобе "Мир. Мечта. Космос".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
