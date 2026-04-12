Куда в Крыму едут россияне компаниями и сколько это стоит

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

2026-04-12T21:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость суточного размещения в Питере составит 5026 рублей, в Москве – 5692, в Казани – 5574, в Сочи – 5270.Далее в рейтинге оказалась Ялта со средней стоимостью номера 5414 рублей в сутки. При этом чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 4 дня.Также в десятку лидеров вошли Краснодар, где средний чек за номер составляет 4298 рублей, Калининград – 5175, Пятигорск – 4477 рублей. Замыкают рейтинг Нижний Новгород и Кисловодск со средним ценником в 5406 и 4704 рубля соответственно.Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года, сообщала ранее платформа российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Длинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитТри города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыхаРоссияне выбирают Ялту для отдыха в апартаментах в марте – цены

