Куда в Крыму едут россияне компаниями и сколько это стоит
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 12.04.2026
Куда в Крыму едут россияне компаниями и сколько это стоит

Ялта вошла в топ-10 направлений для отдыха компаниями в апреле

21:28 12.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11% бронирований компаниями. Второе место делят Москва и Казань, собравшие по 6% бронирований. На третьем месте – Сочи, город, за которым 5% бронирований компаниями в апреле", - выяснили аналитики платформы.

Стоимость суточного размещения в Питере составит 5026 рублей, в Москве – 5692, в Казани – 5574, в Сочи – 5270.
Далее в рейтинге оказалась Ялта со средней стоимостью номера 5414 рублей в сутки. При этом чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 4 дня.
Также в десятку лидеров вошли Краснодар, где средний чек за номер составляет 4298 рублей, Калининград – 5175, Пятигорск – 4477 рублей. Замыкают рейтинг Нижний Новгород и Кисловодск со средним ценником в 5406 и 4704 рубля соответственно.
Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года, сообщала ранее платформа российского сервиса бронирования Твил.Ру.
