Кто открыл миру космос: лица первых

Они делали космонавтику на Земле и вне ее – фотолента
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский ученый, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике - в своей мастерской.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На таком самолете в 1955 году он учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.
Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Астронавты сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)
Джон Янг (John Watts Young) – астронавт США, участник космических полетов на кораблях "Джемини-3", "Джемини-10", "Аполлон-10" и "Аполлон-16".
Члены экипажа первой экспедиции готовятся есть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева – космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей Крикалев, бортинженер.
Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует первого космического туриста калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российского космонавта Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции 30 апреля 2001 года.
Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.
