Кто открыл миру космос: лица первых
Кто открыл миру космос: лица первых
Вглядитесь в эти лица. Они были первыми, преодолев страх и земное притяжение. Пионеры космоса, герои, а внешне такие обычные люди, живущие среди нас. РИА Новости Крым, 12.04.2026
Вглядитесь в эти лица. Они были первыми, преодолев страх и земное притяжение. Пионеры космоса, герои, а внешне такие обычные люди, живущие среди нас. Они жили мечтой и работали на ее реализацию. Сегодня – их праздник: День космонавтики!
© РИА Новости . Yuryi Abramochkin / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета, 1961 год
Вглядитесь в эти лица. Они были первыми, преодолев страх и земное притяжение. Пионеры космоса, герои, а внешне такие обычные люди, живущие среди нас.
Они жили мечтой и работали на ее реализацию.
Сегодня – их праздник: День космонавтики!
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский ученый, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике - в своей мастерской.

1 из 13

Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), советский ученый, основоположник теории межпланетных сообщений, автор крупнейших открытий в ракетной технике - в своей мастерской.

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос.
Сергей Павлович Королев с собакой перед запуском ее в космос.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На таком самолете в 1955 году он учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета. На таком самолете в 1955 году он учился летать, будучи курсантом Саратовского аэроклуба. Эту модель ему подарили спортсмены-летчики Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова.

© РИА Новости . Snegirev Igor / Перейти в фотобанкГерман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе.
Герман Титов во время подготовки к космическому полету. Тренировка на вибрационном столе.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из документального фильма "В скафандре над планетой", снятого в космосе. Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе.
Кадр из документального фильма "В скафандре над планетой", снятого в космосе. Космонавт Алексей Леонов в открытом космосе.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Астронавты сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)

Астронавт Аполлона-11 Нил Армстронг (справа) бредет по поверхности Луны, оставляя следы, 20 июля 1969 года. Между Армстронгом и лунным модулем виден флаг, установленный на поверхности астронавтами. Эдвин Э. Олдрин виден ближе к кораблю. Астронавты сообщили, что поверхность Луны была похожа на мягкий песок, и они оставляли следы глубиной в несколько дюймов, где бы они ни шли. (Фото АР)

Джон Янг (John Watts Young) – астронавт США, участник космических полетов на кораблях "Джемини-3", "Джемини-10", "Аполлон-10" и "Аполлон-16".

Джон Янг (John Watts Young) – астронавт США, участник космических полетов на кораблях "Джемини-3", "Джемини-10", "Аполлон-10" и "Аполлон-16".

Члены экипажа первой экспедиции готовятся есть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева – космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей Крикалев, бортинженер.

Члены экипажа первой экспедиции готовятся есть апельсины на борту служебного модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) на околоземной орбите. На снимке слева – космонавт Юрий Петрович Гидзенко, командир корабля "Союз"; астронавт Уильям М. Шеперд, командир миссии; и космонавт Сергей Крикалев, бортинженер.

Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует первого космического туриста калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российского космонавта Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции 30 апреля 2001 года.

Командир космической станции Юрий Усачев (слева) приветствует первого космического туриста калифорнийского миллионера Денниса Тито (в центре) и российского космонавта Талгата Мусабаева (справа) на международной космической станции 30 апреля 2001 года.

Кадр из фильма "Полет в будущее". Центральная студия научно-популярных и учебных фильмов (Центрнаучфильм). Летчик-космонавт СССР, командир экипажа Андриян Николаев в кабине корабля "Союз-9" во время полета.
Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.

Астронавт Брюс МакКэндлесс II, специалист миссии, выходит в открытый космос в нескольких метрах от кабины космического корабля "Челленджер". Он использует ручное пилотируемое маневренное устройство (MMU), работающее на азоте. Он выполняет этот выход в открытый космос, не будучи привязанным к шаттлу.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.

Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (слева направо) на Международной космической станции.

Полет Юрия Гагарина в космос
"Поехали!": как Гагарин покорял космос
13:49Первый русский гидроплан – инфографика
13:11Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
12:45Что произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия
12:14Празднование Пасхи и освящение куличей в Крыму
11:45В Крыму продлили экстренное предупреждение из-за заморозков
11:11Крымские особенности пасхальных праздников
10:48Юрий Гагарин – простой советский человек с великой миссией
10:09ВСУ нарушили перемирие и атаковали приграничье РФ и позиции российских войск
09:45Кто открыл миру космос: лица первых
09:11Путин поздравил православных россиян с праздником Пасхи
08:48"Поехали!": как Гагарин покорял космос 1:54
08:09Почти сутки переговоров: США сделали Ирану окончательное предложение
07:37Россия отмечает Пасху: ключевые традиции и цифры в инфографике
07:07В атмосфере недоверия: чем закончились переговоры США и Ирана
00:01Погода в Крыму на Пасху
00:00Какой сегодня праздник: 12 апреля
22:38Благодатный огонь доставили в Россию
21:40Нарушение пасхального перемирия и возвращение пленных: главное за день
21:17Безопасность гостей в отелях Крыма стала конкурентным преимуществом
20:49Более 200 погибших птиц обнаружили на побережье Анапы
Лента новостейМолния